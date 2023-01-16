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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по территории Украины. В Генштабе ВСУ предупредили, что сохраняется угроза новых обстрелов

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За сутки противник совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня
За сутки противник совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины два ракетных удара. Об этом 16 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Помимо этого, противник совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается", – предостерегли в Генштабе.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, российские оккупанты
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