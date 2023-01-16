Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по территории Украины. В Генштабе ВСУ предупредили, что сохраняется угроза новых обстрелов

Помимо этого, противник совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается", – предостерегли в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.