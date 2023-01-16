Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по территории Украины. В Генштабе ВСУ предупредили, что сохраняется угроза новых обстрелов

За сутки противник совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Помимо этого, противник совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается", – предостерегли в Генштабе.

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