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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Угледар, Кураховку, Авдеевку, есть жертвы – ОВА

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В Донецкой области россияне обстреливают жилые кварталы ежедневно
В Донецкой области россияне обстреливают жилые кварталы ежедневно
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью российские оккупанты продолжали обстрелы на разных участках линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в сводке о ситуации в регионе на утро 15 января.

На донецком направлении один человек погиб в Кураховке. На территории общины повреждены два дома в Курахово, два в Кураховке и один в Остром.

Ночью россияне обстреливали Марьинскую общину, утром дважды ударили по Авдеевке из "Градов" и совершили артобстрелы Веселого и Красногоровки Очеретинской общины. 

На волновахском направлении под обстрелы попали Угледар, Новоукраинка и Богоявленка – по предварительной информации, никто не пострадал.

"На горловском направлении напряженная ситуация в Соледарской общине, известно об одном разрушенном доме в Парасковеевке. В Бахмуте в результате обстрела полностью выгорел двухэтажный магазин", – отметил Кириленко.

На лисичанском направлении разрушен частный дом в Северске, без жертв.

Накануне, 14 января, по информации Кириленко, в области погибли семь мирных жителей Авдеевки, Старой Николаевки, Парасковеевки и Кураховки. Еще четверо были ранены. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", –отмечал президент Украины Владимир Зеленский 13 января. 

Теги: Донецкая область, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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