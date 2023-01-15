Россияне обстреляли Угледар, Кураховку, Авдеевку, есть жертвы – ОВА

На донецком направлении один человек погиб в Кураховке. На территории общины повреждены два дома в Курахово, два в Кураховке и один в Остром.
Ночью россияне обстреливали Марьинскую общину, утром дважды ударили по Авдеевке из "Градов" и совершили артобстрелы Веселого и Красногоровки Очеретинской общины.
На волновахском направлении под обстрелы попали Угледар, Новоукраинка и Богоявленка – по предварительной информации, никто не пострадал.
"На горловском направлении напряженная ситуация в Соледарской общине, известно об одном разрушенном доме в Парасковеевке. В Бахмуте в результате обстрела полностью выгорел двухэтажный магазин", – отметил Кириленко.
На лисичанском направлении разрушен частный дом в Северске, без жертв.
Накануне, 14 января, по информации Кириленко, в области погибли семь мирных жителей Авдеевки, Старой Николаевки, Парасковеевки и Кураховки. Еще четверо были ранены.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", –отмечал президент Украины Владимир Зеленский 13 января.