В России иностранцам предлагают службу в армии в обмен на гражданство РФ – Генштаб ВСУ

"На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеских войск и автоматически получить гражданство России", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в Москве "оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн руб (около 5,3 млн грн)".

"Вместе с тем, на полигоне Кадамовский Ростовской области с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)