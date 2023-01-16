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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России иностранцам предлагают службу в армии в обмен на гражданство РФ – Генштаб ВСУ

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Официально мобилизации в России нет
Официально мобилизации в России нет
Фото: ЕРА

Желающим "автоматически" получить российское гражданство в РФ предлагают идти в армию России. Об этом проинформировал 16 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеских войск и автоматически получить гражданство России", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, в Москве "оказывается давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн руб (около 5,3 млн грн)".

"Вместе с тем, на полигоне Кадамовский Ростовской области с целью подготовки и последующего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине, ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, открыто вторгшихся в феврале в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе 2023 года в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

11 января военная разведка Украины сообщила, что с 9 января в России ограничили выезд из страны военнообязанных, в Кремле это заявление назвали "информационной диверсией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Москва, Генштаб ВСУ, гражданство, мобилизация, иностранцы, война России против Украины, россияне
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