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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки Россия совершила более 70 обстрелов Украины из РСЗО. Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

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Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 116 080 российских оккупантов
Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 116 080 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 января сообщает в Facebook.

По его данным, армия РФ нанесла два ракетных и семь авиационных ударов.  Кроме того, противник совершил больше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обстрелы затронули гражданскую инфраструктуру, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины. Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область, ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kS8Aa2qxk7MLy1ZtRh9KLtLshiiaxpvHmXeAD4H7HW8cmbM7LsKMBAGp87tXVMTvl

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 116 080 российских оккупантов, в том числе 790 – за последние сутки.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Андреевка, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, российские оккупанты
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