За сутки Россия совершила более 70 обстрелов Украины из РСЗО. Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

По его данным, армия РФ нанесла два ракетных и семь авиационных ударов. Кроме того, противник совершил больше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Обстрелы затронули гражданскую инфраструктуру, есть раненые и погибшие среди мирного населения.
"Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины. Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область, ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
По данным Генштаба, Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 116 080 российских оккупантов, в том числе 790 – за последние сутки.