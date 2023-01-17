За сутки Россия совершила более 70 обстрелов Украины из РСЗО. Оккупанты пытаются наступать в районе Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года ликвидировали около 116 080 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его данным, армия РФ нанесла два ракетных и семь авиационных ударов. Кроме того, противник совершил больше 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Обстрелы затронули гражданскую инфраструктуру, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины. Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область, ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.



