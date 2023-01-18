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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне завозят на оккупированные территории "чиновников" из РФ из-за незначительного количества коллаборантов – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года
Фото: EPA

Россияне вынуждены завозить из РФ "чиновников" оккупационных администраций на оккупированные территории Украины из-за низкого количества коллаборантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 18 января.

"Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из Российской Федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

"Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма", – добавили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KqWiRpP7HojfbQAPfCLLhvu8FVuSJ3Nj6txrboEJErsF7aQGcAEFgCbQyFCZ8vKpl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Сейчас под российской оккупацией (включая территории, захваченные в 2014 году) находятся Автономная Республика Крым, часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Кинбурнская коса в Николаевской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, коллаборационизм
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