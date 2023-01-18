Россияне завозят на оккупированные территории "чиновников" из РФ из-за незначительного количества коллаборантов – Генштаб ВСУ

"Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из Российской Федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.
"Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма", – добавили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Сейчас под российской оккупацией (включая территории, захваченные в 2014 году) находятся Автономная Республика Крым, часть Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Кинбурнская коса в Николаевской области.