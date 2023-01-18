Россияне завозят на оккупированные территории "чиновников" из РФ из-за незначительного количества коллаборантов – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года Фото: EPA

"Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из Российской Федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

"Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма", – добавили в пресс-центре.

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