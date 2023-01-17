В оккупированном Бердянске уничтожили коллаборанта – глава военной администрации

По данным Галицыной, в Бердянске было несколько взрывов Фото: ЕРА (архив)

Журналисты отмечают, что 13 января в Бердянске взорвали автомобиль Кичигина, но сам коллаборант, которого оккупанты назначили "главой районной администрации", не пострадал, так как "заблаговременно покинул транспорт".

16 января в Бердянске снова прогремели взрывы. "Суспільному" глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына подтвердила, что на этот раз Кичигин погиб.

По ее данным, было от трех до пяти взрывов.

"Орковская ПВО пыталась работать, но ничего не вышло", – объяснила Галицына.

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