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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Бердянске уничтожили коллаборанта – глава военной администрации

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По данным Галицыной, в Бердянске было несколько взрывов
По данным Галицыной, в Бердянске было несколько взрывов
Фото: ЕРА (архив)

В оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области со второй попытки ликвидировали местного коллаборанта Алексея Кичигина. Об этом 16 января сообщает "Суспільне".

Журналисты отмечают, что 13 января в Бердянске взорвали автомобиль Кичигина, но сам коллаборант, которого оккупанты назначили "главой районной администрации", не пострадал, так как "заблаговременно покинул транспорт".

16 января в Бердянске снова прогремели взрывы. "Суспільному" глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына подтвердила, что на этот раз Кичигин погиб.

По ее данным, было от трех до пяти взрывов.

"Орковская ПВО пыталась работать, но ничего не вышло", – объяснила Галицына.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, ПВО, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, взрывы, автомобиль, коллаборационизм
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