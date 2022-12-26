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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят открыть в Бердянске центр подготовки пропагандистов – Силы спецопераций

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Оккупанты столкнулись с нехваткой педагогов на захваченных территориях
Оккупанты столкнулись с нехваткой педагогов на захваченных территориях
Фото: depositphotos.com

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области планируют открыть центр подготовки учителей истории и русского языка для школ. Об этом 25 декабря сообщил Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

По данным центра, российские оккупанты во временно подконтрольных им населенных пунктах столкнулись с дефицитом педагогов. Так как большинство местного персонала отказалось работать на захватчиков, россияне свезли на территорию своих "учителей", которые занимаются русификацией украинских детей.

"Однако и это проблему не решило. Большинство россиян приезжает на ротационной основе из-за больших выплат, чем в РФ. Однако оставаться на постоянной основе они не хотят, ведь не уверены в дальнейшей принадлежности региона к РФ. Следовательно, оккупанты хотят открыть на ВОТ [временно оккупированной территории] педагогические вузы, где в быстром темпе будут готовить "новых учителей", – говорится в сообщении.

Известно, что первый такой центр подготовки пропагандистов оккупанты решили открыть в Бердянске, где по их плану до 1 сентября пройдут переподготовку действующие учителя истории и русского языка.

В ЦНС обращают внимание, что приоритет избранных специалистов четко демонстрирует, на что ставит акцент "российская школа", а именно на изучении языка и "правильной истории".

Центр призывает жителей временно оккупированных территорий не отдавать детей в очаги российской пропаганды.

"Отметим, что российское образование – это путь в никуда. В России нет престижных университетов, а образовательные программы обмена заблокированы из-за постепенной изоляции страны-террориста", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

1 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожской области оккупанты отводят часть подразделений дальше от линии столкновения, а также вывозят награбленное имущество.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, пропаганда, захват, Бердянск, война России против Украины, российские оккупанты, россияне
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