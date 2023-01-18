По подозрению в сотрудничестве с врагом под арест отправили псевдополицейского – прокуратура Харьковской области

"В Харьковской области задержан псевдополицейский, который был в розыске с сентября. [...] 53-летний мужчина с марта [2022] года добровольно пошел работать в фейковый правоохранительный орган в Купянске. Так, коллаборант присягнул на верность государству-агрессору и занял псевдодолжность "участкового инспектора" в так называемом управлении "внутренних дел ВГА Харьковской области", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что свои "обязанности" псевдоправоохранитель выполнял до сентября, а затем "скрывался от ответственности в селе Нечволодовка Купянского района".
"16 января правоохранители задержали его. Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого", – объяснили в ведомстве.
Подозрение в коллаборационизме мужчине было объявлено ранее заочно, уточнили в прокуратуре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава обладминистрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
В Купянск украинские военные зашли 16 сентября.