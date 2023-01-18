По подозрению в сотрудничестве с врагом под арест отправили псевдополицейского – прокуратура Харьковской области

"В Харьковской области задержан псевдополицейский, который был в розыске с сентября. [...] 53-летний мужчина с марта [2022] года добровольно пошел работать в фейковый правоохранительный орган в Купянске. Так, коллаборант присягнул на верность государству-агрессору и занял псевдодолжность "участкового инспектора" в так называемом управлении "внутренних дел ВГА Харьковской области", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что свои "обязанности" псевдоправоохранитель выполнял до сентября, а затем "скрывался от ответственности в селе Нечволодовка Купянского района".

"16 января правоохранители задержали его. Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого", – объяснили в ведомстве.

Подозрение в коллаборационизме мужчине было объявлено ранее заочно, уточнили в прокуратуре.

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