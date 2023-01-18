ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

По подозрению в сотрудничестве с врагом под арест отправили псевдополицейского – прокуратура Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подозреваемого задержали 16 января, отметили в прокуратуре
Подозреваемого задержали 16 января, отметили в прокуратуре
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В Харьковской области нашли и задержали мужчину, который, как утверждают правоохранители, сотрудничал с так называемой полицией российских оккупантов до деоккупации Купянска. Об этом проинформировала 17 января в Facebook областная прокуратура.

"В Харьковской области задержан псевдополицейский, который был в розыске с сентября. [...] 53-летний мужчина с марта [2022] года добровольно пошел работать в фейковый правоохранительный орган в Купянске. Так, коллаборант присягнул на верность государству-агрессору и занял псевдодолжность "участкового инспектора" в так называемом управлении "внутренних дел ВГА Харьковской области", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что свои "обязанности" псевдоправоохранитель выполнял до сентября, а затем "скрывался от ответственности в селе Нечволодовка Купянского района".

"16 января правоохранители задержали его. Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области удовлетворил ходатайство окружной прокуратуры и заключил под стражу подозреваемого", – объяснили в ведомстве.

Подозрение в коллаборационизме мужчине было объявлено ранее заочно, уточнили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0TD57aV4wHjHjJoL7WmtaSg6bw3Vnx2ohGJMALwGANRHxrJBnwR4ftBL7XMox1kBul

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава обладминистрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

В Купянск украинские военные зашли 16 сентября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, прокуратура, розыск, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, задержание, подозрение, коллаборационизм, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью пропагандиста Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью пропагандиста Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (316781)
2
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (104749)
3
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (90954)
4
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (85051)
5
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (73552)
6
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (71484)
7
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (42280)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (35753)
 
 
 
 