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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черкасской области во время передачи спецслужбам РФ позиций украинской ПВО задержали местного жителя – прокуратура

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Задержанному сообщили о подозрении в госизмене
Задержанному сообщили о подозрении в госизмене
Фото: gp.gov.ua

В Черкасской области правоохранители задержали местного жителя по подозрению в передаче россиянам координат систем украинской противовоздушной обороны. Об этом 12 января сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, мужчина, исполняя задачи российских кураторов, установил местонахождение подразделения противовоздушной обороны ВСУ.

"Его задержали непосредственно во время передачи места дислокации систем ПВО представителям ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров", – говорится в сообщении. 

По информации Офиса генпрокурора, задержанный также передавал врагу информацию о блокпостах, административных зданиях правоохранительных органов и военных объектах в Черкассах и области.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Теги: Черкассы, ПВО, Черкасская область, госизмена, спецслужбы, война России против Украины, Офис генпрокурора
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