В Черкасской области во время передачи спецслужбам РФ позиций украинской ПВО задержали местного жителя – прокуратура

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, мужчина, исполняя задачи российских кураторов, установил местонахождение подразделения противовоздушной обороны ВСУ.

"Его задержали непосредственно во время передачи места дислокации систем ПВО представителям ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров", – говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, задержанный также передавал врагу информацию о блокпостах, административных зданиях правоохранительных органов и военных объектах в Черкассах и области.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.