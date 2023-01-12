В Черкасской области во время передачи спецслужбам РФ позиций украинской ПВО задержали местного жителя – прокуратура

По данным следствия, мужчина, исполняя задачи российских кураторов, установил местонахождение подразделения противовоздушной обороны ВСУ.
"Его задержали непосредственно во время передачи места дислокации систем ПВО представителям ФСБ РФ с помощью одного из мессенджеров", – говорится в сообщении.
По информации Офиса генпрокурора, задержанный также передавал врагу информацию о блокпостах, административных зданиях правоохранительных органов и военных объектах в Черкассах и области.
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.