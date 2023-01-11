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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Двое судей из Крыма осуждены заочно за госизмену

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По данным прокуратуры, после аннексии Крыма судьи перешли на сторону врага
По данным прокуратуры, после аннексии Крыма судьи перешли на сторону врага
Фото: depositphotos.com

Двое судей оккупационных судов Крыма признаны виновными в государственной измене и приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы заочно. Об этом сообщила 11 января прокуратура АР Крым и города Севастополя.

"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 12 и 13 годам лишения свободы заочно осуждены двое оккупационных судей из Крыма. Они признаны виновными в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова в 2014 году судьи перешли на сторону врага, заняв должности "судей" так называемых "Нахимовского районного суда города Севастополя" и "Арбитражного суда Республики Крым".

"Служители российской "фемиды" непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове. Своими действиями и решениями оказывали помощь представителям государства-оккупанта в переходе судебной системы Украины, действовавшей в Крыму, на отсуществление правосудия по законодательству РФ",  подчеркнули в прокуратуре. 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Крым, Севастополь, прокуратура, приговор, госизмена, судьи, суд
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