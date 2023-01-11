Двое судей из Крыма осуждены заочно за госизмену

"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 12 и 13 годам лишения свободы заочно осуждены двое оккупационных судей из Крыма. Они признаны виновными в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова в 2014 году судьи перешли на сторону врага, заняв должности "судей" так называемых "Нахимовского районного суда города Севастополя" и "Арбитражного суда Республики Крым".
"Служители российской "фемиды" непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове. Своими действиями и решениями оказывали помощь представителям государства-оккупанта в переходе судебной системы Украины, действовавшей в Крыму, на отсуществление правосудия по законодательству РФ", – подчеркнули в прокуратуре.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.