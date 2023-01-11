Двое судей из Крыма осуждены заочно за госизмену

По данным прокуратуры, после аннексии Крыма судьи перешли на сторону врага Фото: depositphotos.com

"При публичном обвинении прокуратуры автономии к 12 и 13 годам лишения свободы заочно осуждены двое оккупационных судей из Крыма. Они признаны виновными в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова в 2014 году судьи перешли на сторону врага, заняв должности "судей" так называемых "Нахимовского районного суда города Севастополя" и "Арбитражного суда Республики Крым".

"Служители российской "фемиды" непосредственно способствовали становлению и укреплению оккупационных судебных органов на полуострове. Своими действиями и решениями оказывали помощь представителям государства-оккупанта в переходе судебной системы Украины, действовавшей в Крыму, на отсуществление правосудия по законодательству РФ", – подчеркнули в прокуратуре.