Суд приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего крымского депутата, голосовавшего за "независимость" Крыма – Офис генпрокурора

Прокуроры доказали, что в 2014 году осужденный совместно с другими депутатами крымского парламента для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и для легитимизации действий РФ проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений.

"Речь идет о решении о проведении "общекрымского референдума", которое должно было показать картинку "свободного волеизъявления крымчан", принятии постановления "О декларации о независимости АР Крым и города Севастополя", которое предусматривало "вхождение Крыма в состав РФ". Вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым их полномочия были прекращены, бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о "независимости Крыма" и "правопреемство Республики Крым", – говорится в сообщении.

Экс-депутат признан виновным в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).