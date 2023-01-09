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Суд приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего крымского депутата, голосовавшего за "независимость" Крыма – Офис генпрокурора

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Суд признал бывшего депутата виновным в госизмене
Суд признал бывшего депутата виновным в госизмене
Фото: gp.gov.ua

Суд приговорил депутата Верховного Совета Крыма VI созыва к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 9 января.

Прокуроры доказали, что в 2014 году осужденный совместно с другими депутатами крымского парламента для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и для легитимизации действий РФ проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений.

"Речь идет о решении о проведении "общекрымского референдума", которое должно было показать картинку "свободного волеизъявления крымчан", принятии постановления "О декларации о независимости АР Крым и города Севастополя", которое предусматривало "вхождение Крыма в состав РФ". Вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым их полномочия были прекращены, бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о "независимости Крыма" и "правопреемство Республики Крым", – говорится в сообщении.

Экс-депутат признан виновным в госизмене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, референдум, оккупация, война России против Украины, Офис генпрокурора
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