Кабмин Украины создал Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка, одной из глав станет Верещук

В частности, правительство утвердило состав комиссии и положение о ней.
Сопредседателем комиссии будет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщила пресс-служба министерства.
Комиссия будет консультативно-совещательным органом. В ее состав войдут представители государственных органов и Меджлиса крымскотатарского народа, а также языковеды из научных и образовательных учреждений", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацкомиссия создана для выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022 –2032 годы.
"Основная задача Нацкомиссии – сохранить крымскотатарский язык, который отнесен ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите, а также содействие координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам институционального, организационного и информационного обеспечения функционирования крымскотатарского языка", – сообщили в Минреинтеграции.
Кроме того, комиссия призвана способствовать сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти крымскотатарского народа, отметила Верещук.
"Вместе с учеными мы должны популяризировать этот язык среди молодежи, поднимать его престиж. Мы должны сохранить нашу общую национальную память", – заявила министр.
Кто еще станет сопредседателем комиссии, ни в Кабмине, ни в Минреинтеграции пока не уточнили.
В апреле 2021 года Кабинет министров утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.
В сентябре 2021 года Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы.
В августе 2022 года в Минреинтеграции анонсировали создание Национального корпуса крымскотатарского языка.