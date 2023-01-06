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Кабмин Украины создал Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка, одной из глав станет Верещук

Основная задача Нацкомиссии сохранить крымскотатарский язык, отнесенный ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите
Основная задача Нацкомиссии – сохранить крымскотатарский язык, отнесенный ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите
Фото: EPA

Кабинет министров Украины 6 января создал Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство утвердило состав комиссии и положение о ней.

Сопредседателем комиссии будет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщила пресс-служба министерства. 

Комиссия будет консультативно-совещательным органом. В ее состав войдут представители государственных органов и Меджлиса крымскотатарского народа, а также языковеды из научных и образовательных учреждений",  говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацкомиссия создана для выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022 2032 годы.

"Основная задача Нацкомиссии – сохранить крымскотатарский язык, который отнесен ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите, а также содействие координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам институционального, организационного и информационного обеспечения функционирования крымскотатарского языка", – сообщили в Минреинтеграции.

Кроме того, комиссия призвана способствовать сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти крымскотатарского народа, отметила Верещук. 

"Вместе с учеными мы должны популяризировать этот язык среди молодежи, поднимать его престиж. Мы должны сохранить нашу общую национальную память",  заявила министр. 

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid02eKJ3kGkniUXAQPfUJpNqmJVAEB5eko4RMpoM2ujt3n4SvGJL6KGuXzyZcoKbgmw3l

Кто еще станет сопредседателем комиссии, ни в Кабмине, ни в Минреинтеграции пока не уточнили. 

Контекст:

В апреле 2021 года Кабинет министров утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на ближайшие 10 лет. Документ предусматривает создание условий для ревитализации языка, который, согласно классификации ЮНЕСКО, находится под критической угрозой.

В сентябре 2021 года Кабмин Украины утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы. 

В августе 2022 года в Минреинтеграции анонсировали создание Национального корпуса крымскотатарского языка

Теги: Крым, Кабинет Министров, Меджлис, правительство, крымские татары, Ирина Верещук, Тарас Мельничук, Кабмин, язык
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