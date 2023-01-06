Кабмин Украины создал Нацкомиссию по вопросам крымскотатарского языка, одной из глав станет Верещук

Основная задача Нацкомиссии – сохранить крымскотатарский язык, отнесенный ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите Фото: EPA

В частности, правительство утвердило состав комиссии и положение о ней.

Сопредседателем комиссии будет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщила пресс-служба министерства.

Комиссия будет консультативно-совещательным органом. В ее состав войдут представители государственных органов и Меджлиса крымскотатарского народа, а также языковеды из научных и образовательных учреждений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацкомиссия создана для выполнения Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022 –2032 годы.

"Основная задача Нацкомиссии – сохранить крымскотатарский язык, который отнесен ЮНЕСКО к числу языков, нуждающихся в защите, а также содействие координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам институционального, организационного и информационного обеспечения функционирования крымскотатарского языка", – сообщили в Минреинтеграции.

Кроме того, комиссия призвана способствовать сохранению национальной культуры, традиций, обычаев и исторической памяти крымскотатарского народа, отметила Верещук.

"Вместе с учеными мы должны популяризировать этот язык среди молодежи, поднимать его престиж. Мы должны сохранить нашу общую национальную память", – заявила министр.

Кто еще станет сопредседателем комиссии, ни в Кабмине, ни в Минреинтеграции пока не уточнили.