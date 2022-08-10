ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка – Минреинтеграции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЮНЕСКО внесла крымскотатарский язык в список языков, находящихся под серьезной угрозой, отметили в министерстве
ЮНЕСКО внесла крымскотатарский язык в список языков, находящихся под серьезной угрозой, отметили в министерстве
Фото: depositphotos.com

В Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка. Об этом сообщило 9 августа, в Международный день коренных народов мира, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022–2032 годы в Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка (НККЯ). Это онлайн-платформа, которая будет выполнять функцию открытой библиотеки учебно-образовательных и научных материалов по крымскотатарскому языку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа представляет собой упорядоченный языковой корпус крымскотатарских текстов разных жанров с широким спектром поиска слов по разным параметрам.

Его планируют регулярно пополнять массивами научных статей, монографий, художественной, биографической и другой литературы, газетной публицистики. В долгосрочной перспективе он будет достигать более 1 млн словоупотреблений.

"Онлайн-платформа призвана стать мощным инструментом для студентов, ученых, исследователей, практикующих преподавателей и другого круга заинтересованных лиц, желающих выучить указанный язык. Последнее особенно актуально для крымскотатарского языка: его положение настолько опасно, что ЮНЕСКО внесла крымскотатарский язык в список языков, находящихся под серьезной угрозой", – говорится в сообщении.

Проект создания НККЯ реализуется в рамках сотрудничества между Минреинтеграции, Киевским национальным университетом имени Таарса Шевченко, Таврическим национальным университетом имени Владимира Вернадского, молодежной общественной организацией QIRI'M YOUNG при поддержке программы EGAP, внедряемой "Фондом Восточная Европа".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

26 апреля 2016 года "Верховный суд" оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа "экстремистской организацией" и запретил его деятельность. 

Теги: литература, крымские татары, библиотека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, язык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
Борщ с нутом на утином бульоне. Рецепт от Хименеса-Браво
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
"Топовое фото", "Такая шикарная Ким". Кардашян снялась без бюстгальтера
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
Паш объяснила, почему выступит на фестивале, на котором представлена Россия
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
"Так скучали по тебе", "Классно просыпаться в Киеве". Дорофеева после возвращения домой снялась в киевской кофейне
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Служащий ВСУ Тураев рассказал о знакомстве с женой и ее ревности
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
Дурнев: Не слушайте русскую музыку и не смотрите их шоу – это контент для скота. Оно нас не касается. Даже палкой в это не тыкайте, противно
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
"Сказать, что я зла, – это ничего не сказать". Анита Луценко рассказала, в какой стране ее дочь пойдет в школу
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
  Клопотенко: Все мои рестораны в первый день после победы будут бесплатные
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (323745)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (130380)
3
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (110778) G
4
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (106825)
5
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (93871)
6
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (91889)
7
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (80833)
8
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (63680)
 
 
 
 