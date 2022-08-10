В Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка – Минреинтеграции

"В рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022–2032 годы в Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка (НККЯ). Это онлайн-платформа, которая будет выполнять функцию открытой библиотеки учебно-образовательных и научных материалов по крымскотатарскому языку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что платформа представляет собой упорядоченный языковой корпус крымскотатарских текстов разных жанров с широким спектром поиска слов по разным параметрам.
Его планируют регулярно пополнять массивами научных статей, монографий, художественной, биографической и другой литературы, газетной публицистики. В долгосрочной перспективе он будет достигать более 1 млн словоупотреблений.
"Онлайн-платформа призвана стать мощным инструментом для студентов, ученых, исследователей, практикующих преподавателей и другого круга заинтересованных лиц, желающих выучить указанный язык. Последнее особенно актуально для крымскотатарского языка: его положение настолько опасно, что ЮНЕСКО внесла крымскотатарский язык в список языков, находящихся под серьезной угрозой", – говорится в сообщении.
Проект создания НККЯ реализуется в рамках сотрудничества между Минреинтеграции, Киевским национальным университетом имени Таарса Шевченко, Таврическим национальным университетом имени Владимира Вернадского, молодежной общественной организацией QIRI'M YOUNG при поддержке программы EGAP, внедряемой "Фондом Восточная Европа".
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
26 апреля 2016 года "Верховный суд" оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа "экстремистской организацией" и запретил его деятельность.