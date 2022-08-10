В Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка – Минреинтеграции

ЮНЕСКО внесла крымскотатарский язык в список языков, находящихся под серьезной угрозой, отметили в министерстве Фото: depositphotos.com

"В рамках реализации Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022–2032 годы в Украине будет создан Национальный корпус крымскотатарского языка (НККЯ). Это онлайн-платформа, которая будет выполнять функцию открытой библиотеки учебно-образовательных и научных материалов по крымскотатарскому языку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа представляет собой упорядоченный языковой корпус крымскотатарских текстов разных жанров с широким спектром поиска слов по разным параметрам.

Его планируют регулярно пополнять массивами научных статей, монографий, художественной, биографической и другой литературы, газетной публицистики. В долгосрочной перспективе он будет достигать более 1 млн словоупотреблений.

"Онлайн-платформа призвана стать мощным инструментом для студентов, ученых, исследователей, практикующих преподавателей и другого круга заинтересованных лиц, желающих выучить указанный язык. Последнее особенно актуально для крымскотатарского языка: его положение настолько опасно, что ЮНЕСКО внесла крымскотатарский язык в список языков, находящихся под серьезной угрозой", – говорится в сообщении.

Проект создания НККЯ реализуется в рамках сотрудничества между Минреинтеграции, Киевским национальным университетом имени Таарса Шевченко, Таврическим национальным университетом имени Владимира Вернадского, молодежной общественной организацией QIRI'M YOUNG при поддержке программы EGAP, внедряемой "Фондом Восточная Европа".