За неделю в Крыму распространили более 500 проукраинских листовок – движение "Желтая лента"

"Мы напоминаем рашистам, что Крым – это Украина. Всего за последнюю неделю было распространено более 500 листовок, и все это делали наши активисты... Жители временно оккупированной территории АР Крым – одни из лидеров по активности, что может свидетельствовать о том, что Крым – это Украина, а рашистам пора собирать чемоданы", – говорится в сообщении.

В "Желтой ленте" отметили, что ежедневно получают через чат-бот заявки на вступление, и призвали крымчан становиться частью движения сопротивления оккупации.

"Печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот "Вместе", – добавили в движении.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" 8 января отмечали, что движение сопротивления российской оккупации в Крыму "беспрецедентно" активизировалось, крымчане передают ВСУ информацию о российской армии.