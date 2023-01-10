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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

За неделю в Крыму распространили более 500 проукраинских листовок – движение "Желтая лента"

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Россиянам активно напоминают, что Крым это Украина
Россиянам активно напоминают, что Крым – это Украина
Фото: Жовта Стрічка / Telegram

Активисты в Крыму продолжают рисовать украинские граффити, распространять листовки, развешивать желтые ленты, символизирующие сопротивление оккупантам. Об этом сообщило в Telegram движение "Желтая лента".

"Мы напоминаем рашистам, что Крым – это Украина. Всего за последнюю неделю было распространено более 500 листовок, и все это делали наши активисты... Жители временно оккупированной территории АР Крым – одни из лидеров по активности, что может свидетельствовать о том, что Крым  это Украина, а рашистам пора собирать чемоданы",  говорится в сообщении.

В "Желтой ленте" отметили, что ежедневно получают через чат-бот заявки на вступление, и призвали крымчан становиться частью движения сопротивления оккупации.

"Печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот "Вместе", – добавили в движении.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" 8 января отмечали, что движение сопротивления российской оккупации в Крыму "беспрецедентно" активизировалось, крымчане передают ВСУ информацию о российской армии.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Крым, оккупация, граффити, война России против Украины
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