За неделю в Крыму распространили более 500 проукраинских листовок – движение "Желтая лента"

"Мы напоминаем рашистам, что Крым – это Украина. Всего за последнюю неделю было распространено более 500 листовок, и все это делали наши активисты... Жители временно оккупированной территории АР Крым – одни из лидеров по активности, что может свидетельствовать о том, что Крым – это Украина, а рашистам пора собирать чемоданы", – говорится в сообщении.
В "Желтой ленте" отметили, что ежедневно получают через чат-бот заявки на вступление, и призвали крымчан становиться частью движения сопротивления оккупации.
"Печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот "Вместе", – добавили в движении.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" 8 января отмечали, что движение сопротивления российской оккупации в Крыму "беспрецедентно" активизировалось, крымчане передают ВСУ информацию о российской армии.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.