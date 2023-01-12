ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы просто не о списках всех знаете". Зеленский рассказал, на каких основаниях было прекращено гражданство Медведчука, представителей ОПЗЖ и УПЦ МП

Зеленский о лицах, имеющих гражданство РФ: Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве живут
Зеленский о лицах, имеющих гражданство РФ: Пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве живут
Фото: president.gov.ua

Большинство лиц, утративших гражданство Украины в последние дни – политики и представители Украинской православной церкви Московского патриархата – имеют не только украинские паспорта; что и стало основанием для принятия решения о прекращении их украинского гражданства. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге во Львове 11 января, трансляция велась на YouTube-канале Офиса президента.

Журналист "ВВС News Україна" спросил, на каких основаниях было прекращено гражданство нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, внефракционного нардепа Андрея Деркача и группы священников УПЦ МП (LB.ua писало, что речь о 13 представителях церкви).

Он также обратил внимание на слова Зеленского, сказанные 11 января – президент говорил, что такие решения, как прекращение гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача, подозреваемых в госизмене, – не последние. 

Отвечая на вопрос, "кому приготовиться", Зеленский сказал, что не может озвучивать все детали, касающиеся этого вопроса. 

"Два списка, о которых вы сказали, я думаю, что вы просто не о всех знаете (и слава Богу, потому что вопросов было бы больше), – есть люди, которые лишены гражданства согласно украинскому законодательству, Конституции. Часть этих людей лишена гражданства из-за того, что у них есть гражданство других государств. Я сказал бы – максимальное большинство этих людей. Все остальное – детали от Службы безопасности Украины. Как будет дальше? Наше задание, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное, тройное гражданство (есть разные), включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", – сказал он. 

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму

Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.  

Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск. 

Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.

УПЦ МП, которая действует в Украине, является частью РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Львов, СБУ, Виктор Медведчук, УПЦ МП, гражданство, законодательство, госизмена, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно". Ефросинина высказалась об украинской певице
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно". Ефросинина высказалась об украинской певице
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (175076)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (92954)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (61318)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (42096)
5
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (35422)
6
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (34980)
7
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (30780)
8
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки (28085)
 
 
 
 