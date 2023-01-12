"Вы просто не о списках всех знаете". Зеленский рассказал, на каких основаниях было прекращено гражданство Медведчука, представителей ОПЗЖ и УПЦ МП

Журналист "ВВС News Україна" спросил, на каких основаниях было прекращено гражданство нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, внефракционного нардепа Андрея Деркача и группы священников УПЦ МП (LB.ua писало, что речь о 13 представителях церкви).
Он также обратил внимание на слова Зеленского, сказанные 11 января – президент говорил, что такие решения, как прекращение гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача, подозреваемых в госизмене, – не последние.
Отвечая на вопрос, "кому приготовиться", Зеленский сказал, что не может озвучивать все детали, касающиеся этого вопроса.
"Два списка, о которых вы сказали, я думаю, что вы просто не о всех знаете (и слава Богу, потому что вопросов было бы больше), – есть люди, которые лишены гражданства согласно украинскому законодательству, Конституции. Часть этих людей лишена гражданства из-за того, что у них есть гражданство других государств. Я сказал бы – максимальное большинство этих людей. Все остальное – детали от Службы безопасности Украины. Как будет дальше? Наше задание, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное, тройное гражданство (есть разные), включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", – сказал он.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму.
Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.
Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск.
Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.
УПЦ МП, которая действует в Украине, является частью РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции.