"Вы просто не о списках всех знаете". Зеленский рассказал, на каких основаниях было прекращено гражданство Медведчука, представителей ОПЗЖ и УПЦ МП

Журналист "ВВС News Україна" спросил, на каких основаниях было прекращено гражданство нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, внефракционного нардепа Андрея Деркача и группы священников УПЦ МП (LB.ua писало, что речь о 13 представителях церкви).

Он также обратил внимание на слова Зеленского, сказанные 11 января – президент говорил, что такие решения, как прекращение гражданства Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача, подозреваемых в госизмене, – не последние.

Отвечая на вопрос, "кому приготовиться", Зеленский сказал, что не может озвучивать все детали, касающиеся этого вопроса.

"Два списка, о которых вы сказали, я думаю, что вы просто не о всех знаете (и слава Богу, потому что вопросов было бы больше), – есть люди, которые лишены гражданства согласно украинскому законодательству, Конституции. Часть этих людей лишена гражданства из-за того, что у них есть гражданство других государств. Я сказал бы – максимальное большинство этих людей. Все остальное – детали от Службы безопасности Украины. Как будет дальше? Наше задание, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное, тройное гражданство (есть разные), включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно – Российской Федерации, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", – сказал он.