ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не последние такие решения". Зеленский подтвердил, что лишил Медведчука и еще трех нардепов украинского гражданства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими
Зеленский: Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 10 января, подтвердил, что принял решение о прекращении гражданства Украины четырех народных депутатов, в том числе Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

СМИ сообщили сегодня, что гражданства, кроме Медведчука, лишились Тарас Козак и Ренат Кузьмин (коллеги  Медведчука по пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину), а также внефракционный нардеп Андрей Деркач. 

Зеленский сказал, что принял такое решение в соответствии с Конституцией Украины и на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой. 

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают", – подчеркнул президент. 

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму

Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.  

Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск. 

Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, Ренат Кузьмин, гражданство, Андрей Деркач, госизмена, Владимир Зеленский, Тарас Козак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
40-летняя Мейхер в нюдовом облегающем платье показала формы со всех сторон. Фото
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
Жена Павлика на отдыхе в Буковеле спела вместе с мужем. Видео
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
19-летняя дочь Кравец показала свои новые татуировки
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Экс-жена Узелкова снялась лежа в боди с глубокими вырезами в зоне бикини
Витвицкая постреляла в тире. Видео
Витвицкая постреляла в тире. Видео
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (260742)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (64734)
3
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38153)
4
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (25434)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (21982)
6
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (21349)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (20638)
8
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (20011)
 
 
 
 