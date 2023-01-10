"Это не последние такие решения". Зеленский подтвердил, что лишил Медведчука и еще трех нардепов украинского гражданства

СМИ сообщили сегодня, что гражданства, кроме Медведчука, лишились Тарас Козак и Ренат Кузьмин (коллеги Медведчука по пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину), а также внефракционный нардеп Андрей Деркач.
Зеленский сказал, что принял такое решение в соответствии с Конституцией Украины и на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой.
"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают", – подчеркнул президент.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму.
Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.
Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск.
Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.