"Это не последние такие решения". Зеленский подтвердил, что лишил Медведчука и еще трех нардепов украинского гражданства

Зеленский: Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими Фото: president.gov.ua

СМИ сообщили сегодня, что гражданства, кроме Медведчука, лишились Тарас Козак и Ренат Кузьмин (коллеги Медведчука по пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину), а также внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Зеленский сказал, что принял такое решение в соответствии с Конституцией Украины и на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают", – подчеркнул президент.