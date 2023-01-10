Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины – СМИ

Медведчук был передан России в рамках обмена пленными осенью прошлого года Фото: ЕРА

Об этом сообщила 10 января, ссылаясь на источники, "Украинская правда".

Согласно указу, это народные депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также внефракционный Андрей Деркач.

По данным "Украинской правды", всех четырех также планируют лишить мандатов.

Как отметил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, решение о лишении мандата должна принять Верховная Рада.

"Похожая история была с [нардепом от ОПЗЖ Вадимом] Рабиновичем – после информации о лишении гражданства его лишили мандата", – написал парламентарий.