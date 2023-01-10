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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины – СМИ

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Медведчук был передан России в рамках обмена пленными осенью прошлого года
Медведчук был передан России в рамках обмена пленными осенью прошлого года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства четырех народных депутатов, подозреваемых у государственной измене.

Об этом сообщила 10 января, ссылаясь на источники, "Украинская правда"

Согласно указу, это народные депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также внефракционный Андрей Деркач. 

По данным "Украинской правды", всех четырех также планируют лишить мандатов. 

Как отметил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, решение о лишении мандата должна принять Верховная Рада. 

"Похожая история была с [нардепом от ОПЗЖ Вадимом] Рабиновичем – после информации о лишении гражданства его лишили мандата", – написал парламентарий.

Контекст:

Кум президента РФ Владимира Путина Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму

Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.  

Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск. 

Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Медведчук, Ренат Кузьмин, гражданство, Андрей Деркач, Владимир Зеленский, война России против Украины, Тарас Козак
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