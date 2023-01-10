Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины – СМИ

Об этом сообщила 10 января, ссылаясь на источники, "Украинская правда".
Согласно указу, это народные депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину: Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также внефракционный Андрей Деркач.
По данным "Украинской правды", всех четырех также планируют лишить мандатов.
Как отметил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, решение о лишении мандата должна принять Верховная Рада.
"Похожая история была с [нардепом от ОПЗЖ Вадимом] Рабиновичем – после информации о лишении гражданства его лишили мандата", – написал парламентарий.
Кум президента РФ Владимира Путина Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму.
Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.
Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск.
Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.