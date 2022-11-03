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Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского – депутат

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Рабиновича досрочно лишили мандата
Рабиновича досрочно лишили мандата
Фото: zagittya.com.ua

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ) и Игоря Васильковского ("Слуга народа"). Об этом 3 ноября сообщил в Telegram народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского и Рабиновича, которые 18 июля 2022 года указом президента №502/2022 были лишены гражданства Украины", – написал Железняк.

По информации нардепа, за постановление о лишении мандата Васильковского проголосовали 292 парламентария. Прекращение депутатских полномочий Рабиновича поддержали 304 нардепа.

В Раде, уточнил Железняк, сейчас осталось 417 действующих нардепов.

До этого 7 октября Верховная Рада исключила депутатов Рабиновича и Васильковского из комитетов.

Контекст:

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении с тех пор не сообщалось.

21 июля нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко обнародовал копию указа президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля о прекращении гражданства Украины ряду лиц, в том числе бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Корбану, а также депутатам Рабиновичу и Васильковскому. СМИ отмечали, что соответствующий указ Зеленского подписан, но засекречен – официально он не публиковался.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины". 15 сентября Верховный Суд отклонил апелляцию ОПЗЖ, и решение о запрете деятельности этой партии в Украине окончательно вступило в силу.

Теги: Верховная Рада, Украина, Сергей Власенко, Вадим Рабинович, депутаты, гражданство, парламент, Слуга народа, ОПЗЖ, Ярослав Железняк, нардеп, Игорь Васильковский
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