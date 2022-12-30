Дочь Медведчука, крестница Путина, учится в Высшей школе экономики в Москве – расследование СМИ

Дарья – крестница президента РФ Владимира Путина и жены заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светланы.

Как отметила "Медуза", Дарья учится на факультете "Высшая школа бизнеса" Высшей школы экономики (ВШЭ). Приказ о ее зачислении датирован 31 августа 2021 года, говорится в материале. Также в приказе фигурируют Даниил Косовский и Валентина Шуст – дети лиц из окружения Медведчука: отец Даниила – протоиерей УПЦ МП, а отец Валентины – член правления благотворительного фонда Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании "Укркапитал", которой сейчас руководит Марченко, отметили расследователи. Всех троих зачислили во ВШЭ по особой процедуре для иностранцев (они граждане Украины), пишет "Медуза".

По информации расследователей, во время летней сессии Медведчук, Косовский и Шуст оказались под угрозой отчисления за несдачу экзамена, но не "вылетели". По словам источника "Медузы" и "Лаборатории университетской прозрачности", за студентов просили на "очень высоком уровне". Тем не менее, говорится в расследовании, несмотря на поддержку ректората ВШЭ, всем трем студентам так и не удалось сдать летнюю сессию. У каждого из них было больше трех пересдач, что по правилам вуза также приводит к отчислению. Им отправили уведомления об отчислении "за недобросовестное освоение образовательной программы".

После этого, по словам источника "Медузы", в учебный офис пришли мужчина и женщина "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами", которые принесли справки о переводе Шуст и Косовского в МГИМО. Дочери Медведчука разрешили учиться дальше.