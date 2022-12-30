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Дочь Медведчука, крестница Путина, учится в Высшей школе экономики в Москве – расследование СМИ

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21 сентября Медведчука обменяли на 200 украинских защитников
21 сентября Медведчука обменяли на 200 украинских защитников
Фото: EPA (архив)

Третья жена экс-нардепа Виктора Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко, а также их дочь Дарья живут в Москве (Россия). Об этом говорится в расследовании "Медузы" и "Лаборатории университетской прозрачности", опубликованном 30 декабря.

Дарья – крестница президента РФ Владимира Путина и жены заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светланы. 

Как отметила "Медуза", Дарья учится на факультете "Высшая школа бизнеса" Высшей школы экономики (ВШЭ). Приказ о ее зачислении датирован 31 августа 2021 года, говорится в материале. Также в приказе фигурируют Даниил Косовский и Валентина Шуст – дети лиц из окружения Медведчука: отец Даниила – протоиерей УПЦ МП, а отец Валентины – член правления благотворительного фонда Медведчука и бывший руководитель инвестиционной компании "Укркапитал", которой сейчас руководит Марченко, отметили расследователи. Всех троих зачислили во ВШЭ по особой процедуре для иностранцев (они граждане Украины), пишет "Медуза". 

По информации расследователей, во время летней сессии Медведчук, Косовский и Шуст оказались под угрозой отчисления за несдачу экзамена, но не "вылетели". По словам источника "Медузы" и "Лаборатории университетской прозрачности", за студентов просили на "очень высоком уровне". Тем не менее, говорится в расследовании, несмотря на поддержку ректората ВШЭ, всем трем студентам так и не удалось сдать летнюю сессию. У каждого из них было больше трех пересдач, что по правилам вуза также приводит к отчислению. Им отправили уведомления об отчислении "за недобросовестное освоение образовательной программы". 

После этого, по словам источника "Медузы", в учебный офис пришли мужчина и женщина "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами", которые принесли справки о переводе Шуст и Косовского в МГИМО. Дочери Медведчука разрешили учиться дальше.

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.

12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, МГИМО, дети, расследование, студенты, Оксана Марченко
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