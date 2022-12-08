Беглому нардепу Деркачу грозит до 30 лет тюрьмы в США. "Агента Кремля" обвиняют в финансовых махинациях, в том числе обходе санкций

Обвинение включает сговор с целью нарушения санкций, банковское мошенничество и отмывание денег, сказано в заявлении. Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в трансакциях от американских финансовых учреждений. Деркач, утверждают в минюсте США, приобрел недвижимость якобы в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Затем эти деньги были использованы для выплаты $3,2 млн наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, при этом Деркач "не имел видимой связи с покупкой". Остальные почти $800 тыс. положены на брокерский счет, открытый номинальным держателем в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые контролирует украинский нардеп.

"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен эксплуатировать банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или организации, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы", – говорится в заявлении прокурора США.