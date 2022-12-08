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Беглому нардепу Деркачу грозит до 30 лет тюрьмы в США. "Агента Кремля" обвиняют в финансовых махинациях, в том числе обходе санкций

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Нардеп Деркач, чье местонахождение неизвестно, обвиняется в США в мошенничестве
Нардеп Деркач, чье местонахождение неизвестно, обвиняется в США в мошенничестве
Фото: Petro Zhuravel / wikimedia.org

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, который в Украине объявлен в розыск и подозревается в государственной измене, сообщает 7 декабря пресс-служба минюста США.

Обвинение включает сговор с целью нарушения санкций, банковское мошенничество и отмывание денег, сказано в заявлении. Если вина Деркача будет доказана, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в трансакциях от американских финансовых учреждений. Деркач, утверждают в минюсте США, приобрел недвижимость якобы в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно $3,92 млн с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Затем эти деньги были использованы для выплаты $3,2 млн наличными на имя юридического лица, созданного номинальным владельцем, при этом Деркач "не имел видимой связи с покупкой". Остальные почти $800 тыс. положены на брокерский счет, открытый номинальным держателем в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в частности налогов и коммунальных услуг.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые контролирует украинский нардеп.

"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, показало, что он готов, желает и способен эксплуатировать банковскую систему для достижения своих незаконных целей. США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или организации, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы", – говорится в заявлении прокурора США.

Контекст:

Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 году избирался от Партии регионов).

В маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.

О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачом, СБУ и Национальное антикоррупционное бюро сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".

16 сентября стало известно, что Деркачу сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащенииЕго заочно арестовали 27 октября. Нардеп объявлен в розыск. 7 ноября Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию защиты Деркача на меру пресечения, оставив заочный арест в силе.

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