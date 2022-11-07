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ВАКС отказался смягчать меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Деркачу

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В САП отметили, что суд рассмотрит меру пресечения экс-нардепу после его задержания
В САП отметили, что суд рассмотрит меру пресечения экс-нардепу после его задержания
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Fаcebook

7 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассмотрел апелляцию на меру пресечения народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене и незаконном обогащении. Об этом проинформировала в Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины III–IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что речь идет о подозреваемом, который пока не задержан правоохранителями.

"После его задержания и доставки в место проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения или замене на более мягкую", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid02YzXMBkaxtiJixyhVSaYj4YHL2xb4dkDxyhss9MnXk325CT45Nu5rcwKJvoSyL2ryl

Ведомство не назвало фамилию подозреваемого, но обстоятельства дела, о которых напомнила прокуратура, говорят о том, что речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

16 сентября стало известно, что Деркачу сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. Арестовали заочно его 27 октября. Нардеп объявлен в розыск.

В САП указывали, что, по данным следствия, подозреваемый в 2019–2022 годах получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины, в частности – дискредитацию страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Контекст:

Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 годах избирался от Партии регионов).

В маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.

О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачом, СБУ и Национальное антикоррупционное бюро сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: прокуратура, арест, Андрей Деркач, апелляция, задержание, САП, записи, суд, ВАКС, нардеп
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