ВАКС отказался смягчать меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Деркачу

В САП отметили, что суд рассмотрит меру пресечения экс-нардепу после его задержания Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Fаcebook

"Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины III–IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что речь идет о подозреваемом, который пока не задержан правоохранителями.

"После его задержания и доставки в место проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения или замене на более мягкую", – объяснили в САП.

Ведомство не назвало фамилию подозреваемого, но обстоятельства дела, о которых напомнила прокуратура, говорят о том, что речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

16 сентября стало известно, что Деркачу сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. Арестовали заочно его 27 октября. Нардеп объявлен в розыск.

В САП указывали, что, по данным следствия, подозреваемый в 2019–2022 годах получил не менее $567 тыс. от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины, в частности – дискредитацию страны на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с США, а также усложнение интеграции Украины в ЕС и НАТО.