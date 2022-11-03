После журналистских расследований о главе Днепропетровской ОВА Резниченко САП открыла уголовное производство

Какой статус в расследовании имеет Резниченко, в САП не сообщили Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Об этом пресс-служба САП сообщила в комментарии "Радіо Свобода".

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях 2 ноября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе САП на запрос журналистов.

Расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, отметили в прокуратуре.

Резниченко, согласно сообщению, в этом производстве не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.