После журналистских расследований о главе Днепропетровской ОВА Резниченко САП открыла уголовное производство

Об этом пресс-служба САП сообщила в комментарии "Радіо Свобода".
"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях 2 ноября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе САП на запрос журналистов.
Расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, отметили в прокуратуре.
Резниченко, согласно сообщению, в этом производстве не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.
2 ноября журналисты "Схем" и "Украинской правды" сообщили, что компания "Будінвест Інжиніринг" за время полномасштабного вторжения РФ освоила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в Днепропетровской области. Соосновательница фирмы, фитнес-тренер Яна Хланта, по данным журналистов, напрямую связана с Резниченко. Глава ОВА, как отмечается в сюжете "Схем", "очевидно имеет влияние" на распределение средств из местного бюджета между подрядчиками.