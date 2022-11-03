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После журналистских расследований о главе Днепропетровской ОВА Резниченко САП открыла уголовное производство

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Какой статус в расследовании имеет Резниченко, в САП не сообщили
Какой статус в расследовании имеет Резниченко, в САП не сообщили
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, и о злоупотреблении властью на основании расследований журналистов, в которых шла речь о связи между главой Днепропетровской областной государственной военной администрации Валентином Резниченко и компанией, которая освоила 1,5 млрд грн бюджетных средств на дорожные работы в области.

Об этом пресс-служба САП сообщила в комментарии "Радіо Свобода"

"Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам обработки информации, обнародованной в журналистских расследованиях 2 ноября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", – говорится в ответе САП на запрос журналистов. 

Расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, отметили в прокуратуре. 

Резниченко, согласно сообщению, в этом производстве не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого.

Контекст:

2 ноября журналисты "Схем" и "Украинской правды" сообщили, что компания "Будінвест Інжиніринг" за время полномасштабного вторжения РФ освоила 1,5 млрд грн на ремонт дорог в Днепропетровской области. Соосновательница фирмы, фитнес-тренер Яна Хланта, по данным журналистов, напрямую связана с Резниченко. Глава ОВА, как отмечается в сюжете "Схем", "очевидно имеет влияние" на распределение средств из местного бюджета между подрядчиками.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, расследование, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, уголовное производство, ремонт дорог
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