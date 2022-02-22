В рамках "Большого строительства" впервые за 34 года планируют отремонтировать путепровод на буковинской трассе, ведущей к границе с ЕС

Ремонт международной трассы М-19, частью которой является путепровод, стартовал в прошлом году Фото: Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області / Facebook

"Общая протяженность искусственного сооружения почти 61 метр. Путепровод построен в 1988 году и ни разу не ремонтировался. Проездное состояние обеспечивалось исключительно путем эксплуатационного содержания", – говорится в сообщении.

После ремонта путепровод будет полностью отвечать современным требованиям по безопасности дорожного движения и транспортной нагрузке, отметили в Службе автомобильных дорог. Во время ремонта на участке организовано реверсное движение транспорта.

Ремонт международной трассы М-19, частью которой является путепровод, стартовал в прошлом году на отрезке от транспортного кольца в Мамаевцах до границы с Тернопольской областью. Сейчас в нижнем слое уложено 24,7 км асфальтобетона, в верхнем – 10 км. Работы на дороге продолжат с приходом благоприятной погоды.