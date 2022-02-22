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В рамках "Большого строительства" впервые за 34 года планируют отремонтировать путепровод на буковинской трассе, ведущей к границе с ЕС

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Ремонт международной трассы М-19, частью которой является путепровод, стартовал в прошлом году
Ремонт международной трассы М-19, частью которой является путепровод, стартовал в прошлом году
Фото: Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області / Facebook

На Буковине будет впервые с момента постройки в 1988 году отремонтирован путепровод над железной дорогой на 466-м километре дороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече в пределах села Кливодин, сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области. Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Общая протяженность искусственного сооружения почти 61 метр. Путепровод построен в 1988 году и ни разу не ремонтировался. Проездное состояние обеспечивалось исключительно путем эксплуатационного содержания", – говорится в сообщении.

После ремонта путепровод будет полностью отвечать современным требованиям по безопасности дорожного движения и транспортной нагрузке, отметили в Службе автомобильных дорог. Во время ремонта на участке организовано реверсное движение транспорта.

Ремонт международной трассы М-19, частью которой является путепровод, стартовал в прошлом году на отрезке от транспортного кольца в Мамаевцах до границы с Тернопольской областью. Сейчас в нижнем слое уложено 24,7 км асфальтобетона, в верхнем – 10 км. Работы на дороге продолжат с приходом благоприятной погоды.

Контекст:

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко анонсировал на 2022 год обновление и строительство 5,5 тыс. км дорог государственного значения и не менее 1,4 тыс. км местных по всей Украине. Об этом писал сайт Офиса президента.

Теги: транспорт, строительство, ремонт, Большое строительство, ремонт дорог
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