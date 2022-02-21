Из Харькова в Бахмут запустили электричку, модернизированную по программе "Большое строительство"

По пути следования электропоезд будет проходить 19 станций, среди которых Изюм, Святогорск, Лиман, Северск. Он будет курсировать ежедневно, кроме вторника.

В составе обновленного поезда – 10 вагонов. Там установлены кресла с улучшенными эргономичными свойствами, смонтировано современное освещение, системы звукового и визуального оповещения пассажиров. Также поезд приспособлен для перевозки маломобильных групп населения и имеет места для размещения велосипедов.

Электричку модернизировали на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Такое обновление проходит в связи с реализацией программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство", отметили в Харьковской облгосадминистрации.

"Эти электрички полностью соответствуют всем нормам безбарьерности. Это позволит сделать пригородные перевозки более качественными и комфортными для наших граждан. Особенно это важно в такие дни, когда мы должны показать всем вокруг, что мы единая страна. И благодаря программе президента "Большое строительство" мы имеем возможность быстро модернизировать и запускать поезда в разные регионы", – цитирует Харьковская ОГА главу правления АО "Укрзалізниця" Александра Камышина.

В декабре 2021 года в рамках "Большого строительства" запустили скоростной поезд "Слобожанский экспресс", объединивший три региона: Луганскую, Сумскую и Харьковскую области.

"У нас есть еще очень много амбициозных планов по поездам на Донбасс и вообще по всей Украине", – отметил заместитель главы Харьковской ОГА Александр Скакун.

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