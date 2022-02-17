В Ямполе в рамках "Большого строительства" начинают строить новый мост в Молдову

Завершить строительство моста планируют за два года Фото: Укравтодор / Facebook

"Переправа станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", давно не отвечающей требованиям времени и реальным потребностям жителей государств. Новый мост через Днестр станет ключевым объектом транспортного коридора Киев – Кишинев", – отметили в ведомстве.

В "Укравтодоре" добавили, что работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. Уже пробурили и забетонировали 12 свай, которые станут фундаментом будущих опор моста. Бурение производится с помощью специализированного оборудования, которое может работать со сложными грунтами.

Также на территории строительства завершен монтаж завода бетонных изделий, производственная мощность которого достигает 113 м³ в час. Завод будет обеспечивать первоочередные потребности в качественном бетоне на этапе ведения буровых работ и гарантировать бесперебойную работу на объекте на протяжении всего года.

В период наибольшей нагрузки на объекте будет задействовано около 500 работников и более 100 единиц спецтехники.

Ямпольский мост создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство". Предполагается, что длина постройки достигнет 1409 метров, а максимальная высота опор (их будет 24) – 50 метров, что на 10 метров выше стандартного 12-этажного дома. Будет построен и современный общий пункт пропуска.

Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев – Сорока.

"Завершить строительство моста планируем за два года, с молдавской стороной согласована точка примыкания моста. Вскоре будет подписано соответствующее межправительственное соглашение", – отметили в "Укравтодоре".