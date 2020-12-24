Фонд "Демократические инициативы" обвинил Офис президента Украины в манипуляциях данными опроса

Офис президента Украины выпустил новость, что якобы согласно опросу фонда "Демократические инициативы" 93% респондентов позитивно оценили проект "Большое строительство" и признали его главным событием года. На самом деле эту инициативу отметили лишь 11,3% опрошенных, а уже из них положительно ее оценили 93%.

В ОП свою новость уже исправили Фото: depositphotos.com

Фонд "Демократические инициативы" обвинил Офис президента Украины в манипуляции его последним соцопросом. Об этом в блоге для "Украинской правды" написал научный директор фонда Алексей Гарань.

Он пояснил, что 21 декабря фонд выпустил опрос, проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии. Спустя два дня на сайте Офиса президента появилась новость о том, что якобы подавляющее большинство украинцев назвало главным событием года программу "Большое строительство".

"Мол, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметили лишь 11,3% (!) опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%", – пояснил Гарань.

Он призвал ОП научиться цитировать социологические данные корректно и предложил провести бесплатный тренинг для сотрудников Офиса.

"И напоследок, все же, или честно напишите, что 93% от 11% всех опрошенных – это всего лишь 10,5%, или хотя бы снимите эту новость. Впереди Рождество и Новый год, а не 1 апреля", – добавил Гарань.

Впоследствии текст изначальной новости на сайте ОП изменили, отметив следующее: "По уточненной информации от фонда "Демократические инициативы", программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили ее как позитивную".

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

В декабре глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что планы по инвестированию в крупные проекты до 2025 года составляют 340 млрд гривен.