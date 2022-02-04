На "Большом строительстве" в Закарпатье разобрали скалу, чтобы отремонтировать около 50 км горной трассы

Работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство". В ОГА отметили, что трасса Н-09 ведет ко многим достопримечательностям Закарпатья, среди которых географический центр Европы, музей гуцульской брынзы и несколько вершин Карпат. Эта дорога – сложный в инженерном отношении инфраструктурный объект, так как проходит через горные районы вдоль рек с бурным течением.

Вдоль восстановленных участков трассы Н-09 дорожники установили рекордное количество подпорных стенок, среди которых – самая длинная в Украине (протяженностью 2 км). В ходе ремонта подрядчики отфрезеровали изношенное полотно, укрепили основу и уложили новую дорожную "одежду". В этом году ремонтные работы на трассе Н-09 продолжатся.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: carpathia.gov.ua Фото: carpathia.gov.ua Фото: carpathia.gov.ua Фото: carpathia.gov.ua