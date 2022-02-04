На "Большом строительстве" в Закарпатье разобрали скалу, чтобы отремонтировать около 50 км горной трассы

Работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство". В ОГА отметили, что трасса Н-09 ведет ко многим достопримечательностям Закарпатья, среди которых географический центр Европы, музей гуцульской брынзы и несколько вершин Карпат. Эта дорога – сложный в инженерном отношении инфраструктурный объект, так как проходит через горные районы вдоль рек с бурным течением.
Вдоль восстановленных участков трассы Н-09 дорожники установили рекордное количество подпорных стенок, среди которых – самая длинная в Украине (протяженностью 2 км). В ходе ремонта подрядчики отфрезеровали изношенное полотно, укрепили основу и уложили новую дорожную "одежду". В этом году ремонтные работы на трассе Н-09 продолжатся.
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет госбюджета.
Общая протяженность отремонтированных и построенных по президентской программе "Большое строительство" дорог в Украине достигла уже 14 тыс. км, сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко. До конца 2024 года должно быть восстановлено уже 24 тыс. км основных дорог, отметил он.