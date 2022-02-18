Во Львовской области в рамках "Большого строительства" начали строить "Малый карпатский круг" дорог

Проект "Малого карпатского круга" начали реализовывать в прошлом году Фото: Служба автомобільних доріг у Львівській області / Facebook

"Благодаря этому проекту мы соединим качественными дорогами рекреационные курорты Львовской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, что позволит сделать путешествия более комфортными и безопасными, а также существенно сократить время в пути", – говорится в сообщении.

Проект "Малого карпатского круга" начали реализовывать в прошлом году. Тогда в рамках президентской программы отремонтировали шесть искусственных дорожных сооружений. Развитие туристических направлений продолжится с наступлением благоприятных погодных условий, отметили в местном автодоре. Маршрут получит качественное дорожное покрытие, велодорожки, тротуары и современное освещение, сообщили в ведомстве.