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Рада одобрила привлечение частных инвестиций в строительство дорог

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В этом году в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется построить и отремонтировать 5500 км государственных дорог и 300 мостов
В этом году в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется построить и отремонтировать 5500 км государственных дорог и 300 мостов
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Верховная Рада приняла законопроект №5090, позволяющий привлекать частных инвесторов к строительству дорог в Украине, сообщило 15 февраля в Facebook Министерство инфраструктуры.

Документ вводит долгосрочные обязательства государственных партнеров (концессиодателей) по договорам государственно-частного партнерства (ГЧП) или концессиям.

"Принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он сообщил, что в Украине уже есть два пилотных проекта в рамках государственно-частного партнерства: маршруты Харьков – Днепр – Запорожье и Ягодин – Ковель – Луцк. Эти проекты будут реализовываться в партнерстве "Укравтодора" с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

"Кроме этого, благодаря принятому законопроекту, уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги – Краковец – Львов – Броды – Ровно", – добавил Кубраков.

Принятый законопроект устанавливает также требования к общему ежегодному объему долгосрочных обязательств в рамках ГЧП, регламентирует механизм уплаты концессионных платежей и предусматривает направление средств Государственного дорожного фонда на осуществление выплат.

Также устанавливаются дополнительные источники финансирования госбюджета: штрафы за нарушение габаритно-весового контроля и плата за пользование дорогами автомобилей с общей массой более 12 тонн.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/311893677645487

Контекст:

В этом году в рамках президентской программы "Большое строительство" планируется построить и отремонтировать 5500 км государственных дорог и 300 мостов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко, пишет сайт ОП.

Теги: Верховная Рада, инвестиции, Министерство инфраструктуры, Укравтодор, строительство, законопроект, финансирование, инфраструктура, концессия, Александр Кубраков, Большое строительство, ремонт дорог
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