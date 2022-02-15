5,5 тыс. дорог, 750 км железнодорожных путей, новые взлетно-посадочные полосы. Кубраков рассказал о "Большом строительстве" в 2022 году

Александр Кубраков: Сейчас, как никогда, важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут Фото: Олександр Кубраков / Facebook

"Это 5,5 тыс. км государственных дорог, 300 искусственных сооружений, 750 км железнодорожных путей, 1,5 тыс. новых грузовых вагонов, новые взлетно-посадочные полосы, модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, строительство первых пилотных шести национальных природных парков, старт обновления шести днепровских судоходных шлюзов, масштабные строительные работы в украинских портах", – перечислил министр.

Он считает, что сейчас как никогда важно верить в способность государства оперативно реагировать на потенциальные угрозы – и, со своей стороны, последовательно придерживаться поставленных целей.

"Мой месседж всем украинцам – сейчас, как никогда, важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут, – добавил Кубраков. – Мы продолжаем работать над масштабным развитием страны. Ведь действительно независимая Украина – это страна с развитой современной инфраструктурой".