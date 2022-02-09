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В рамках "Большого строительства" на Хортице восстановят 40 гектаров парковой зоны

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Возрождение Хортицы стартовало в 2021 году
Возрождение Хортицы стартовало в 2021 году
Фото: censor.net

По программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" на острове Хортица обновят парковые зоны, сделав их доступными для туристов. В частности, будет упорядочен "Хортицкий лабиринт" – природный парк, расположенный на 40 гектарах площади. Об этом рассказала заместитель директора Национального заповедника "Хортица" Светлана Охрименко на круглом столе, где общественность и эксперты обсуждали перспективы развития заповедника, пишет "Цензор.НЕТ".

Системно парковые зоны Хортицы не приводили в порядок десятилетиями, подчеркнула Охрименко.

"Хортицкий лабиринт" – уникальное место, в котором человек может не только отдыхать или заниматься спортом, но и в будущем участвовать в образовательных и культурных мероприятиях. Все это – среди дикой природы, которую ландшафтные дизайнеры и архитекторы должны подчеркнуть во время работ, отметила эксперт по развитию территорий Виктория Титова.

Для развития современных парковых зон Хортицы уже проведено исследование. По словам Титовой, пока не хватает базовой инфраструктуры: нужны туалеты, лавочки для отдыха, места для приема пищи, которые можно обустроить без причинения вреда окружающей среде. Также нужна безопасная среда – освещение, камеры наблюдения и охрана.

"Когда мы исследовали, какие активности можно добавить на Хортице, мы подумали, что они должны быть интересны жителям и гостям города и при этом сохранять баланс между человеком и природой. Поэтому даже если мы говорим о детских площадках, это без резинового покрытия. Это, например, щепа как покрытие", – отметила она.

Представители общественных организаций подчеркнули, что сейчас на Хортице нужно начать с элементарного – выкорчевать старые деревья и озеленять территории, в том числе парки.

Участники дискуссии пришли к согласию о необходимости совместного пошагового развития парковых зон Хортицы и продолжения диалога с общественностью.

Контекст:

Возрождение Хортицы стартовало в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" и в партнерстве с группой "Метинвест".

Координатор программы "Большое строительство", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал в Facebook, что на Хортице уже спасли Музей истории казачества, который много лет был в аварийном состоянии, также обустроили холм Единства, смотровую площадку, "Казацкий круг" и пешеходные дорожки.

Теги: культура, туристы, строительство, заповедник, остров, музей, Хортица, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Большое строительство
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