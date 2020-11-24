Возле Хортицы обнаружили лафет пушки казацких времен

Археологи достали из Днепра деревянный лафет полевой пушки, аналогов которого нет в Украине. Запорожский историк Георгий Шаповалов предполагает, что находка может относиться ко временам гетмана Ивана Мазепы.

Лафет предназначался для пушки, которая стреляла на расстояние до 7 км Фото: radiosvoboda.org

Украинские археологи 24 ноября презентовали поднятый со дна Днепра в районе острова Хортица деревянный лафет пушки, находку датируют ХVII–ХVIII веками. Об этом сообщило "Радіо Свобода".

"Лафет находился на глубине около 10 м. При первом погружении было понятно, что это что-то древнее. Думали, что это часть какого-то корабля или другого плавсредства. Но уже на второе погружение, когда обследовал эти части, стало понятно, что это артиллерийский лафет", – рассказал руководитель отдела реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.

По его словам, часть Днепра, в которой находился лафет, расположена в зоне намыва песка, поэтому была угроза потери артефакта. Было принято решение срочно поднять его.

По информации ученых, пушечный лафет изготовлен из дерева и обит железом. На нем сохранились следы красной краски, ее использовали для обозначения артиллерии.

Лафет предназначался для пушки, которая имела вес около 3 тонн и калибр 24 или 32 фунта. Такая пушка стреляла на расстояние до 7 км, сказано в материале.

"Это полевая пушка. Она не использовалась на кораблях. Ее только кораблями перевозили. То есть этот лафет, скорее всего, перевозили каким-то плавсредством. Он общеевропейской конструкции. Где сделали, мы не знаем. Это может быть и Российская империя, и Украина, киевский "Арсенал", и Вена. Даже английские лафеты могли попасть сюда", – подчеркнул Нефедов.

Запорожский историк Георгий Шаповалов предполагает, что находка может относиться ко временам гетмана Ивана Мазепы.

"Мазепа мимо Хортицы через пороги приходил своими первыми флотилиями, которые строил по просьбе Петра I. Отсюда казаки во главе с гетманом Мазепой отправлялись на низовья Днепра и именно там брали крепости Кизикермен, помогая россиянам освоить пространство Черного моря, когда были союзниками", – рассказал Шаповалов.

Найденный возле Хортицы лафет не имеет аналогов в Украине. Аналогичные артефакты хранятся в отдельных иностранных музеях.