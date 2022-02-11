В этом году в рамках программы "Большое строительство" планируют начать создание 30 современных урбан-парков в 30 городах Украины

Всего в 2022 году планируют построить и восстановить 100 ДЮСШ, 25 спортивных интернатов, 21 ледовую арену и 30 урбан-парков Фото: president.gov.ua

Главная цель проекта – создать в городах здоровое пространство, где семейный отдых и здоровый образ жизни станут распространенными и модными среди детей и молодежи, отметил он. На территории урбан-парков планируется разместить бетонный скейт-парк, памп-трек, площадки для стрит-денса, стрит-футбола, стрит-бола. Также обустроят зоны для стрит-воркаута, йоги и паркур-трассу. Для детей построят детский урбан-парк.

"Именно такие урбан-парки, мы надеемся, в конце лета – в начале осени будут открываться в городах", – отметил Тимошенко.

По его словам, в этом году продолжится развитие Киевского урбан-парка на территории ВДНХ, в частности, там планируют открыть новый бассейн. Кроме того, по программе президента планируют открыть восстановленные стадионы в Дрогобыче и Ровно, а также и стадион "Металлург" в Кривом Роге.

В планах программы – открытие Центра олимпийских видов спорта в Херсонской области, Дворца спорта в Киеве. Ожидается, что именно киевская арена примет соревнования Евробаскета в 2025 году, рассказал Тимошенко. Параллельно начинаются работы по строительству Дворца спорта во Львове – многофункциональной арены для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и разных ивентов.

Всего в 2022 году планируется построить и восстановить 100 ДЮСШ, 25 спортивных интернатов, 21 ледовую арену и 30 урбан-парков.