В Кривом Роге по программе "Большое строительство" реконструируют стадион "Металлург"

Сейчас на стадионе начали делать трибуны: три из них подрядчики строят заново, четвертую ремонтируют. Также на объекте завершаются работы по заливке монолитного железобетона, параллельно с этим идет обустройство перегородки из кирпича и газобетона, строители начали работы в подтрибунных помещениях.

Футбольное поле уже готовят к засеву травы, оно будет "гибридным" – с комбинированным искусственно-натуральным газоном. Туда подвели воду и электричество, засыпали основание щебнем. Питание полю обеспечит индивидуальный тепловой пункт.

"По завершении работ "Металлург" станет одной из "изюминок" Кривого Рога. Он даст толчок развитию не только спорта, но инфраструктуры всего города. А еще туризма. Будем приглашать местных и иностранных болельщиков", – рассказала заместитель главы ОГА Ольга Горб.

На очереди также обустройство легкоатлетических дорожек и зоны для прыжков. Под трибунами сделают спортивные залы, раздевалки и тренерские кабинеты.

Обновленный стадион сможет вместить 19 тыс. болельщиков, говорится в сообщении ОГА.

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Фото: dm.dp.gov.ua Фото: dm.dp.gov.ua Фото: dm.dp.gov.ua Фото: dm.dp.gov.ua Фото: dm.dp.gov.ua Фото: dm.dp.gov.ua Фото: dm.dp.gov.ua