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ГБР пришло с обыском в Криворожский горсовет – по данным бюро, госбюджет недополучил 700 млн грн

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По данным следствия, чиновники горсовета существенно занизили стоимость арендной платы за землю. Предприятие считает, что ГБР "подменяет собой суд"
По данным следствия, чиновники горсовета существенно занизили стоимость арендной платы за землю. Предприятие считает, что ГБР "подменяет собой суд"
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований 7 февраля провело обыски в Криворожском городском совете. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между горсоветом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков.

"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн", – говорится в сообщении. 

В бюро предварительно квалифицируют произошедшее по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Следователи ГБР изъяли в горсовете договоры и другую сопроводительную документацию.

ГБР не называет предприятие, о котором идет речь, но в пресс-службе металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что речь идет именно о нем. Комбинат получил запрос от ГБР по обязательным платежам за землю в 2017–2019 годах.

"Подчеркиваем, что налоговые споры, в частности относительно местных налогов и сборов, компания решает в судебном порядке, как это предусмотрено законодательством", – указывают на предприятии.

Там напомнили, что Верховный Суд уже неоднократно как в рамках административного судопроизводства, так и в хозяйственном производстве подтвердил правомерность действий предприятия в спорах относительно платы за землю между АМКР, налоговой службой и горсоветом Кривого Рога.

"Мы удивлены, что ГБР игнорирует факт уже сложившейся позиции Верховного Суда по этому вопросу. Считаем, что правоохранители не должны подменять собой суд, а также не уполномочены решать, какой должна быть ставка налога. Это грубо противоречит принципу верховенства права", – заявил заместитель гендиректора "АрселорМиттал Кривой Рог" по административным вопросам Артем Филипьев.

Контекст:

По данным издания "Рейтинг", "АрселорМиттал Кривой Рог" занимает вторую позицию в топ-10 плательщиков налога на землю в Украине, уступая "Укрзалізниці". Ставки земельного налога утверждает местный совет. В 2021 году комбинат уплатил 920 млн грн в виде платы за землю.

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" входит в состав крупнейшей металлургической компании мира  "АрселорМиттал". Комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области был приватизирован в 2005 году, с 2007-го входит в состав корпорации "АрселорМиттал" (ключевой совладелец – английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал).

4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании, заявили на комбинате. 

1 февраля СБУ и Бюро экономической безопасности также провели обыски на горно-обогатительных комбинатах группы "Метинвест" в Кривом Роге – из-за предположительного занижения рентной платы за пользование недрами. В БЭБ объяснили, что, по данным следствия, должностные лица четырех предприятий группы снижали рентную плату за пользование недрами, в результате чего государственный бюджет в 2018-2020 годах недополучил 18 млрд грн.

Группа "Метинвест" отвергла обвинения и подчеркнула, что только в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов.

"Метинвест" – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами "Метинвеста" являются СКМ бизнесмена Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-Холдинг" внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Некоторые эксперты считают, что обыски силовиков, касающиеся металлургических предприятий Кривого Рога, могут быть связаны и, возможно, за ними стоит бизнесмен Игорь Коломойский.

Теги: налоги, госбюджет, Кривой Рог, аренда, обыск, Днепропетровская область, горсовет, металлургия, расследование, АрселорМиттал Кривой Рог, Государственное бюро расследований, обыски, ГБР
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