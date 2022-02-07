ГБР пришло с обыском в Криворожский горсовет – по данным бюро, госбюджет недополучил 700 млн грн

По данным следствия, чиновники горсовета существенно занизили стоимость арендной платы за землю. Предприятие считает, что ГБР "подменяет собой суд" Фото: dbr.gov.ua

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между горсоветом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков.

"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн", – говорится в сообщении.

В бюро предварительно квалифицируют произошедшее по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Следователи ГБР изъяли в горсовете договоры и другую сопроводительную документацию.

ГБР не называет предприятие, о котором идет речь, но в пресс-службе металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что речь идет именно о нем. Комбинат получил запрос от ГБР по обязательным платежам за землю в 2017–2019 годах.

"Подчеркиваем, что налоговые споры, в частности относительно местных налогов и сборов, компания решает в судебном порядке, как это предусмотрено законодательством", – указывают на предприятии.

Там напомнили, что Верховный Суд уже неоднократно как в рамках административного судопроизводства, так и в хозяйственном производстве подтвердил правомерность действий предприятия в спорах относительно платы за землю между АМКР, налоговой службой и горсоветом Кривого Рога.

"Мы удивлены, что ГБР игнорирует факт уже сложившейся позиции Верховного Суда по этому вопросу. Считаем, что правоохранители не должны подменять собой суд, а также не уполномочены решать, какой должна быть ставка налога. Это грубо противоречит принципу верховенства права", – заявил заместитель гендиректора "АрселорМиттал Кривой Рог" по административным вопросам Артем Филипьев.