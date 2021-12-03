В Кривом Роге обвалилась порода в шахте, погиб шахтер

Горняка пытались спасти его коллеги, но не смогли Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

"При выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонт 1135 метров ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел обвал горной породы и смертельно травмировал работника", – говорится в сообщении.



Погибший – сотрудник частного предприятия "Свитэкс".

Управление Гоструда в Днепропетровской области создает комиссию, которая проведет расследование несчастного случая.

Погибшему было 48 лет, сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец. "Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб", – написал нардеп.

По информации Волынца, правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.