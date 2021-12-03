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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Кривом Роге обвалилась порода в шахте, погиб шахтер

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Горняка пытались спасти его коллеги, но не смогли
Горняка пытались спасти его коллеги, но не смогли
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

2 декабря на шахте ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области произошел обвал породы, один человек погиб. Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам труда.

"При выполнении подрядных работ на орт-заезде 231 оси горизонт 1135 метров ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" произошел обвал горной породы и смертельно травмировал работника", – говорится в сообщении. 

Погибший – сотрудник частного предприятия "Свитэкс".

Управление Гоструда в Днепропетровской области создает комиссию, которая проведет расследование несчастного случая.

Погибшему было 48 лет, сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец. "Мужчину пытались спасти его коллеги, но от полученных травм он погиб", – написал нардеп.

По информации Волынца, правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/960119997930577

Теги: смерть, Кривой Рог, шахты, Михаил Волынец, Днепропетровская область, шахтеры, обвал, АрселорМиттал Кривой Рог, погибшие, шахтер, Государственная служба Украины по вопросам труда
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