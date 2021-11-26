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В РФ на шахте погибло более 50 человек – МЧС

Взрыв в шахте произошел 25 ноября
Взрыв в шахте произошел 25 ноября
Фото: ЕРА

В результате взрыва в шахте "Листвяжная" (Кемеровская область, Российская Федерация) погибло более 50 человек, сообщил командир кемеровского военизированного горноспасательного отряда российского МЧС Юрий Ше вечером 25 ноября, пишет ТАСС.

Ше сказал, что погибли 46 шахтеров и шесть спасателей, которые вышли на их поиски. Он объяснял, что "в той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным". 

Позже спасатели нашли живым одного из шести спасателей, которые считаются погибшими, сказал врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщает ТАСС

По информации ТАСС, мужчина в сознании. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в Telegram, что его отправили в больницу. 

Контекст:

25 ноября 2021 года в Кемеровской области в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная" на глубине 250 метров произошел взрыв, после чего начался пожар. Во время инцидента в шахте находилось 285 горняковНа поверхность вывели 239 человек.

Поисково-спасательную операцию пришлось приостанавливать в связи с высокой вероятностью нового взрыва из-за высокой концентрации метана на месте выработок.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной происшествия стали взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, травмировавший шахтеров.

Следком РФ начал расследование инцидента, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко задержали. Следствие считает, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. 
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, авария, шахты, шахтеры, спасатели, МЧС, Кемеровская область, погибшие, Российская Федерация, Сергей Цивилев
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