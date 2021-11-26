В РФ на шахте погибло более 50 человек – МЧС

Ше сказал, что погибли 46 шахтеров и шесть спасателей, которые вышли на их поиски. Он объяснял, что "в той газовой атмосфере, которая сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным".

Позже спасатели нашли живым одного из шести спасателей, которые считаются погибшими, сказал врио главы МЧС Александр Чуприян, сообщает ТАСС.

По информации ТАСС, мужчина в сознании. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в Telegram, что его отправили в больницу.