В Кемеровской области приостановили спасательную операцию из-за угрозы взрыва. Под землей остаются 46 шахтеров

Поиск горняков на шахте "Листвяжная" возобновят, когда концентрация газа снизится до безопасного уровня Фото: ako.ru

Губернатор Сергей Цивилев рассказал, что на месте выработок высокая вероятность взрыва газа – концентрация метана превышает 6%, оксида углерода – более 0,25%. По его словам, поиск шахтеров возобновится, когда концентрация газа снизится до безопасного уровня.

В администрации рассказали, что под землей остаются 46 человек. По состоянию на 18.00 (13.00 по киевскому времени) погибли 11 человек.

"В больницы обратились 49 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализированы 38 человек", – отметили в релизе.