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В РФ произошел взрыв на шахте, в ней находилось около 300 человек

Взрыв произошел на глубине 250 метров на шахте в пгт Грамотеино
Взрыв произошел на глубине 250 метров на шахте в пгт Грамотеино
Фото: ako.ru

В Кемеровской области России 25 ноября в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная" произошел взрыв. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в службах технического надзора региона.

Взрыв произошел на глубине 250 метров, после него начался пожар.

Во время инцидента в шахте находилось 287 человек. 210 вышли на поверхность, 75 перестали выходить на связь, сообщили "Интерфаксу" в администрации шахты. По предварительной информации, горняки самостоятельно поднимаются на поверхность.

В администрации правительства Кузбасса уточнили, что шахта расположена в пгт Грамотеино. После аварии 236 человек вывели на поверхность, эвакуация людей продолжается. Чиновники сообщили о 40 пострадавших шахтерах, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Возможной причиной пожара назвали неисправность оборудования.

По данным агентства  "Интерфакс", в шахте остаются 48 человек, среди них есть погибшие.

Теги: Россия, пожар, взрыв, шахты, Кемерово, шахтер
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