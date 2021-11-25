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В результате взрыва на шахте в РФ погибли 52 человека – СМИ

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Причиной происшествия на шахте стал взрыв метана
Причиной происшествия на шахте стал взрыв метана
Фото: EPA

В шахте "Листвяжная" (Кемеровская область, Российская Федерация) по предварительным данным погибли 52 человека, включая шестерых спасателей. Об этом 25 ноября сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной происшествия стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, травмировавший шахтеров.

Контекст:

25 ноября 2021 года в Кемеровской области в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная" на глубине 250 метров произошел взрыв, после чего начался пожар. Во время инцидента в шахте находилось 287 человек. 

Позже появилась информация, что на шахте погибли 10 человек, а более 40 горняков остались под землей. 

Поисково-спасательную операцию пришлось приостанавливать в связи с высокой вероятностью нового взрыва из-за высокой концентрации метана на месте выработок. 

Теги: Россия, пожар, взрыв, шахты, шахтеры, Кемерово
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