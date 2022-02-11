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Министерство инфраструктуры анонсировало старт "Большого строительства" международных пунктов пропуска

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В Украине функционируют 100 пунктов пропуска для автомобильного сообщения
В Украине функционируют 100 пунктов пропуска для автомобильного сообщения
Фото: volynnews.com

Правительство Украины приняло решение, согласно которому Министерству инфраструктуры Украины предоставлены полномочия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу. Мининфраструктуры в своем Facebook заявило начале масштабной модернизации международных пунктов пропуска в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Обновление охватит международные автомобильные пункты пропуска, в том числе "Ягодин – Дорогуск", "Ужгород – Вишне-Немецкое" и "Чоп – Захонь".

"Наш флагманский проект: модернизация и развитие МАПП "Ягодин – Дорогуск". Через него производится 40% всех автомобильных грузовых перевозок в Украине. Напомним, что модернизация пунктов пропуска, повышение их пропускной способности – часть обязательств Украины в рамках договоренностей с нашими западными соседями, в частности, с Польшей", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В министерстве сообщили, что в Украине функционируют 100 пунктов пропуска для автомобильного сообщения, включая международные, межгосударственные и местные. Из них в соответствии с международными договорами работают 74 международных и межгосударственных пункта пропуска для автомобильного сообщения, из которых полностью необорудованными или непостроенными остаются 33. Еще около 20 пунктов пропуска, созданных в советское время, требуют существенной реконструкции как устаревшие и не отвечающие современным требованиям.

На сегодняшний день достигнуты международные договоренности с европейскими странами, требующие от Украины внедрения изменений, которые будут способствовать улучшению ситуации на границе, отметили в Мининфраструктуры. Начиная с 2012 года строительство и реконструкцию пунктов пропуска практически не финансировали, сообщили в ведомстве.

За последние годы за счет государственного финансирования введен в эксплуатацию один объект таможенной инфраструктуры, около 10 частично отремонтировано, два находятся в стадии незавершенного строительства, еще четыре нуждаются в завершении реконструкции, уточнили в Министерстве инфраструктуры.

Контекст:

Программа "Большое строительство" – это общий проект Зеленского и правительства Украины, реализация которого предусмотрена за счет бюджетных средств. Проект стартовал 2 марта 2020 года.

Координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году по программе президента в Украине открыли 74 школы, 237 сельских амбулаторий, 132 приемных отделений в больницах и ряд других социальных объектов.

Теги: граница, Министерство инфраструктуры, строительство, Мининфраструктуры, финансирование, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Александр Кубраков, Большое строительство, границы
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