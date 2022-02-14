В Хмельницком областном онкоцентре благодаря "Большому строительству" начали делать лучевую терапию

"Благодаря реализации этого проекта в области больные раком смогут получить надлежащее лечение и увеличить свой шанс на здоровую и долгую жизнь. Через год пройти лечение здесь могут минимум 1500–1800 пациентов, которым показана лучевая терапия", – рассказали в министерстве.

Высокоточное оборудование, полученное в больнице, позволяет эффективно лечить опухоли мозга, легких и молочной железы. Также оно применяется в сложных случаях в онкогематологии и лечении детей с новообразованиями.

В радиологическом отделении обустроен бункер для линейного ускорителя, отвечающий всем требованиям и стандартам радиационной безопасности. Аппарат уже работает, проводится обучение для медицинского персонала, отметили в Минздраве.

"На текущие объемы работы было выделено 9,68 млн грн из государственного бюджета (по программе регионального развития) и 1,26 млн грн – из областного бюджета. Также на приобретение системы линейного ускорителя было потрачено 32 млн грн из областного бюджета и 18 млн гривен – собственных средств", – перечислили в ведомстве.

Модернизация позволит жителям Хмельницкой области, страдающим онкологическими заболеваниями, проходить лечение в Хмельницком областном противоопухолевом центре. Раньше им за помощью приходилось обращаться в другие регионы, подчеркнули в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.