В Украине стартовало "Большое строительство" на реках – министр инфраструктуры

По словам министра инфраструктуры, основные проекты для возрождения речной инфраструктуры будут реализованы в рамках программы "Большое строительство" Фото: dengi.ua

"Мы избрали этот путь, опираясь на успешный опыт функционирования Дорожного фонда. Многолетнее игнорирование потребности речной инфраструктуры и судоходства требует от государства системного подхода, а также долгосрочного планирования", – отметил он.

По словам министра, основные проекты для возрождения речной инфраструктуры будут реализованы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"В этом году стартовало "Большое строительство" на реках. Уже начались капитальные ремонты на судоходных шлюзах Днепра", – написал он.

На завершающей стадии – работы по модернизации пункта управления Киевского шлюза, отметил министр, далее будет проведен капитальный ремонт на остальных пяти днепровских шлюзах.

На стадии предварительного технико-экономического обоснования в настоящее время проекты построения второй ветви Каховского и реконструкции трехкамерной ветви Запорожского судоходных шлюзов.

Кроме того, запланированы управленческие решения: на базе ГП "Укрводшлях" будет создано единое предприятие для обслуживания и развития речной инфраструктуры, которое будет осуществлять в том числе лоцманскую проводку и навигационное обеспечение.

"Уверенно продвигаемся по пути к возрождению судоходства на крупнейших украинских реках", – отметил министр.