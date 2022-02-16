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В Украине стартовало "Большое строительство" на реках – министр инфраструктуры

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По словам министра инфраструктуры, основные проекты для возрождения речной инфраструктуры будут реализованы в рамках программы "Большое строительство"
По словам министра инфраструктуры, основные проекты для возрождения речной инфраструктуры будут реализованы в рамках программы "Большое строительство"
Фото: dengi.ua

Парламент во вторник, 15 февраля, принял законопроект №5090, создающий базовые условия для развития речной инфраструктуры и возрождения судоходства на крупнейших украинских реках. Главным инструментом для осуществления этого станет новосозданный Государственный фонд внутренних водных путей. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы избрали этот путь, опираясь на успешный опыт функционирования Дорожного фонда. Многолетнее игнорирование потребности речной инфраструктуры и судоходства требует от государства системного подхода, а также долгосрочного планирования", – отметил он.

По словам министра, основные проекты для возрождения речной инфраструктуры будут реализованы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"В этом году стартовало "Большое строительство" на реках. Уже начались капитальные ремонты на судоходных шлюзах Днепра", – написал он.

На завершающей стадии – работы по модернизации пункта управления Киевского шлюза, отметил министр, далее будет проведен капитальный ремонт на остальных пяти днепровских шлюзах.

На стадии предварительного технико-экономического обоснования в настоящее время проекты построения второй ветви Каховского и реконструкции трехкамерной ветви Запорожского судоходных шлюзов.

Кроме того, запланированы управленческие решения: на базе ГП "Укрводшлях" будет создано единое предприятие для обслуживания и развития речной инфраструктуры, которое будет осуществлять в том числе лоцманскую проводку и навигационное обеспечение.

"Уверенно продвигаемся по пути к возрождению судоходства на крупнейших украинских реках", – отметил министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2058837164287868

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Координатор программы "Большое строительство" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане за 2022 год реализовать 715 объектов в 24 областях Украины.

Теги: правительство, строительство, законопроект, инфраструктура, судоходство, Александр Кубраков, Большое строительство
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