ГСЧС Украины тестирует мобильные приложения для спасения туристов, заблудившихся в горах

"Продолжается опытная эксплуатация мобильных приложений "Порятунок" и "Порятунок у горах", призванных облегчить дело поиска туристов, заблудившихся во время отдыха в украинских Карпатах", – говорится в сообщении.

В частности, программы позволяют уведомить ГСЧС о своем положении и передать спасателям координаты собственного местонахождения.

Каждый турист, установивший одно из приложений на телефон, уже может через него обратиться за помощью к спасателям.

Приложение "Порятунок" доступно на Android и iOS, "Порятунок у горах" можно установить только на Android.