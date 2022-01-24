Спасатели в Карпатах доставили к населенному пункту туристов, которых накрыло лавиной

В воскресенье во время спуска группы из девяти туристов на полонине Боржава (склон горы Плай) произошло схождение лавины. Пять человек частично оказались под слоем снега.

"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал от попадания в лавину и нуждался в транспортировке", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели добрались к туристам и оказали травмированному первую помощь.

"В 18.45 спасатели ГСЧС доставили в село Гукливый девять туристов (из них один травмирован, он самостоятельно будет обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное)", – проинформировали в пресс-центре.