В Карпатах лавина накрыла группу туристов

Инцидент произошел в районе метеостанции Плай, вблизи села Гукливый.

Как рассказали спасатели, группа шла в составе девяти человек, пятеро из которых в результате схода лавины оказались под слоем снега.

"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал и нуждается в транспортировке", – говорится в сообщении.

На помощь туристам отправились горные спасатели из сел Нижние Ворота и Пилипец, всего 10 человек.

ГСЧС и Укргидрометцентр регулярно сообщают о снеголавинной опасности в горах и настоятельно просят воздержаться от походов на высокогорье.