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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Карпатах лавина накрыла группу туристов

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Туристы откопались самостоятельно, но пострадавшему понадобилась помощь спасателей
Туристы откопались самостоятельно, но пострадавшему понадобилась помощь спасателей
Фото: ДСНС України / Facebook

23 января в Закарпатской области группа туристов попала под лавину. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в районе метеостанции Плай, вблизи села Гукливый.

Как рассказали спасатели, группа шла в составе девяти человек, пятеро из которых в результате схода лавины оказались под слоем снега.

"Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал и нуждается в транспортировке", – говорится в сообщении.

На помощь туристам отправились горные спасатели из сел Нижние Ворота и Пилипец, всего 10 человек.

ГСЧС и Укргидрометцентр регулярно сообщают о снеголавинной опасности в горах и настоятельно просят воздержаться от походов на высокогорье.

Теги: ГСЧС, Карпаты, туристы, спасатели, лавина, Закарпатская область, горы
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