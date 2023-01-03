Обмен Медведчука запросила Россия. В Hurriyet раскрыли неизвестные ранее детали самого масштабного в 2022 году обмена пленными

Данных о судьбе Медведчука после обмена нет, констатирует Hurriyet Фото: kremlin.ru

Об этом 3 января пишет турецкое издание Hurriyet, раскрывая неизвестные ранее подробности переговоров, предшествовавших обмену.

По данным издания, переговоры проходили в столице Турции Анкаре под руководством Национальной разведывательной организации Турции и "заняли время".

Уточняется, что россияне также выдвинули условие, чтобы пятеро украинских командиров мариупольского гарнизона после обмена остались в Турции, и Украина на это согласилась.

После согласования условий в аэропорт Анкары прилетели два самолета – один из России и один из Украины. На борту первого самолета были пятеро украинских командиров, во втором находился Медведчук.

После приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский – российские. Они, пишет Hurriyet, сверили личности и проверили состояние здоровья украинских военных и Медведчука.

Издание отмечает, что обмен прошел без каких-либо проблем, и ни одна из сторон до сих пор не нарушала условий соглашения.