Обмен Медведчука запросила Россия. В Hurriyet раскрыли неизвестные ранее детали самого масштабного в 2022 году обмена пленными

Об этом 3 января пишет турецкое издание Hurriyet, раскрывая неизвестные ранее подробности переговоров, предшествовавших обмену.
По данным издания, переговоры проходили в столице Турции Анкаре под руководством Национальной разведывательной организации Турции и "заняли время".
Уточняется, что россияне также выдвинули условие, чтобы пятеро украинских командиров мариупольского гарнизона после обмена остались в Турции, и Украина на это согласилась.
После согласования условий в аэропорт Анкары прилетели два самолета – один из России и один из Украины. На борту первого самолета были пятеро украинских командиров, во втором находился Медведчук.
После приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский – российские. Они, пишет Hurriyet, сверили личности и проверили состояние здоровья украинских военных и Медведчука.
Издание отмечает, что обмен прошел без каких-либо проблем, и ни одна из сторон до сих пор не нарушала условий соглашения.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) были обменены в Анкаре.
Согласно договоренностям, они остаются в Турции до конца войны и находятся там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, они живут "в частном доме в приличных условиях".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Переговоры относительно обмена Медведчука на украинских защитников велись на уровне разведок, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак 29 декабря в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.