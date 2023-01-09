Нардеп Аксенов решил сложить мандат. СМИ писали, что он имел российский паспорт на момент избрания в Раду

"Как вообще человек, у которого был российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог быть там 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", – отметил Гончаренко.
Железняк добавил, что когда Рада проголосует за сложение мандата Аксеновым, то в парламенте останется рекордно малое количество нардепов – 415.
В марте 2021 года тогда еще мэр Доброполья Донецкой области Аксенов победил на довыборах в Раду с большим отрывом: за него проголосовало 19 949 избирателей, его ближайший соперник, выдвиженец Партии Шария Валентин Рыбин набрал 3963 голоса. 9 апреля ЦИК объявил его победителем.
В 2017 году в СМИ появилась информация, что у Аксенова может быть российское гражданство. Согласно информации, опубликованной в реестре Федеральной налоговой службы РФ, он мог получить его 25 июня 2014 года, то есть уже после оккупации Крыма и части Донбасса Россией. Сам Аксенов в 2019 году наличие у него российского паспорта отрицал.
В 2018 году Аксенову сообщили о подозрении в служебном подлоге. По данным следствия, он без уважительных причин покидал рабочее место и ездил в оккупированный Крым, при этом заполнял табели учета рабочего времени ложными сведениями.
Тогдашнего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в Верховной Раде на внеочередном заседании 30 марта 2021 года дважды спросили о гражданстве и деятельности Аксенова. "Все работают с Аксеновым, не переживайте", – ответил Баканов.
27 апреля ЦИК зарегистрировал Аксенова нардепом. 19 мая он принял присягу народного депутата.
В СБУ говорили, что у них нет документально подтвержденных данных о наличии российского паспорта у Аксенова.