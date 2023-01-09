Нардеп Аксенов решил сложить мандат. СМИ писали, что он имел российский паспорт на момент избрания в Раду

"Как вообще человек, у которого был российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог быть там 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр", – отметил Гончаренко.

Железняк добавил, что когда Рада проголосует за сложение мандата Аксеновым, то в парламенте останется рекордно малое количество нардепов – 415.