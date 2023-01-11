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Усик заявил, что остается верным УПЦ МП и ее предстоятелю Онуфрию

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Усик хочет, чтобы УПЦ МП "очистилась от негодяев"
Усик хочет, чтобы УПЦ МП "очистилась от негодяев"
Фото: ЕРА

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, украинец Александр Усик опубликовал 11 января в Instagram ролик, в котором описал свои отношения с Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП).

"Много вопросов по поводу того, что я "предатель" своей церкви, своей веры и Господа Бога. Меня не интересуют эти вопросы. Многие люди просят меня о том, чтобы я сказал слово. Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию", – сказал Усик.

По его словам, он хочет, чтобы УПЦ МП "очистилась от тех негодяев, которые в ней есть".

"Это не батюшки, это те люди, которые приехали работать по наставлению врага – Российской Федерации. Российская Федерация – это враг Украины. Да-да, вы хорошо меня слышите и видите меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире", – заявил Усик.

Он отметил, что по российским телеканалам постоянно звучат угрозы ударов по Польше, Великобритании, Франции.

"Они всячески запугивают народ и говорят, что они попадут в рай. Восьмая заповедь – "не убей" (на самом деле это шестая заповедь, восьмая звучит как "не кради". – "ГОРДОН"). И нет никакой священной войны или очищения какого-то. Есть война, которую вы развязали 24 февраля [...], напали на Украину, якобы защищая каких-то "русских", – объяснил Усик.

Усик – уроженец Симферополя. После того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году, он не озвучивал четкой позиции относительно территориальной принадлежности полуострова: в 2016-м он заявлял, что "Крым – это Крым", а в 2018-м говорил, что Крым – "божий". Из-за этого Усика неоднократно критиковали.

Также боксер – заслуженный мастер спорта Украины, он является олимпийским чемпионом (2012) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Боксер рассказывал феврале 2021 года, что ему предлагали "немалые суммы", чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. 

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, УПЦ МП, Онуфрий, церковь, Александр Усик, вторжение, Российская Федерация, российские оккупанты
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