Ткаченко анонсировал решения, которые защитят украинцев от влияния УПЦ МП

"Расследования правоохранительных органов во многом подтверждают, к сожалению, тезис о том, что священники УПЦ МП являются как раз теми, кто способствует распространению российских нарративов во время войны в Украине", – сказал он.

По словам министра, УПЦ МП пытается "жить в обществе и быть отделенным от ожидания общества, которое воюет сейчас с Россией, не выступать с активной позицией по поводу осуждения этой войны, поддерживать по-прежнему так называемую духовную связь с РПЦ", то есть Русской православной церковью, патриарх которой Кирилл "фактически является, так сказать, одним из столпов продвижения войны России против Украины".

Ткаченко отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который касается деятельности УПЦ МП в Украине.

"Будут еще, очевидно, какие-то другие законопроекты. И в рамках этих законопроектов, ни в коем случае не нарушая религиозные свободы, а защищая украинских граждан от тех, кто продвигает идею войны России в Украине, и будут приниматься соответствующие решения”, – подчеркнул министр.