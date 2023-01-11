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Ткаченко анонсировал решения, которые защитят украинцев от влияния УПЦ МП

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Ткаченко пообещал, что религиозные свободы нарушать не будут
Ткаченко пообещал, что религиозные свободы нарушать не будут
Фото: pixabay.com (архив)

Расследования украинских правоохранителей подтверждают, что священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) распространяют во время полномасштабного вторжения РФ в Украину российские нарративы. Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил 10 января в эфире телеканала Freedom.

"Расследования правоохранительных органов во многом подтверждают, к сожалению, тезис о том, что священники УПЦ МП являются как раз теми, кто способствует распространению российских нарративов во время войны в Украине", – сказал он.

По словам министра, УПЦ МП пытается "жить в обществе и быть отделенным от ожидания общества, которое воюет сейчас с Россией, не выступать с активной позицией по поводу осуждения этой войны, поддерживать по-прежнему так называемую духовную связь с РПЦ", то есть Русской православной церковью, патриарх которой Кирилл "фактически является, так сказать, одним из столпов продвижения войны России против Украины".

Ткаченко отметил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который касается деятельности УПЦ МП в Украине.

"Будут еще, очевидно, какие-то другие законопроекты. И в рамках этих законопроектов, ни в коем случае не нарушая религиозные свободы, а защищая украинских граждан от тех, кто продвигает идею войны России в Украине, и будут приниматься соответствующие решения”, – подчеркнул министр.

Контекст:

УПЦ МП – часть РПЦ, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: РПЦ, религия, война, УПЦ МП, церковь, правоохранители, законопроект, война России против Украины, священник
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